King Gnu・勢喜遊による新ユニット『勢喜遊 & Yohji Igarashi』が、1stシングル「Say Less」のライブ映像を公開した。

この映像は、2025年12月28日に放送されたMUSIC ON! TVによる番組「ONENESS」に勢喜遊 & Yohji Igarashiのが出演した時のもので、八ヶ岳や南アルプスに囲まれ、森と清流に恵まれた山梨県北杜市を舞台に、自然豊かな森林の中でドラムセットとDJ機材を持ち込みパフォーマンスを行った。

勢喜遊の激しく打ち鳴らすドラムの音とYohji Igarashiのビートに、大自然を照らす照明とレーザーの光が絡み合った新感覚の映像を堪能していただきたい。

https://youtu.be/Yw0H9n9Kn2Q