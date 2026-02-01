リアリティ番組「カーダシアン家のセレブな日常」で知られ、ディズニープラスのドラマ「オール・イズ・フェア 女神たちの法廷」で弁護士役を演じているキム・カーダシアンが、娘ノース（12）を出産した時のBGMが「ボヘミアン・ラプソディ」だったと明かした。ラッパーの元夫カニエ・ウェストは、キムがノースを出産した際にクイーンの名曲を流した。キムは2013年に第一子を迎えた時のことについて回想、カニエがプレイリストを担当していたという。



【写真】成長して弾けた！ファッションは自由なノース

妹クロエ・カーダシアンのポッドキャスト「クロエ・イン・ワンダー・ランド」に出演したキムは「彼女（ノース）は生まれた瞬間から自分が望むものを知っていた。『ボヘミアン・ラプソディ』の曲に合わせて生まれたんだから」と話した。「（姉の）コートニーと私はいつもこの話をしている。カニエがDJを担当していて、彼女が産道から出てくる瞬間に『ボヘミアン・ラプソディ』をかけたの」と振り返った。



さらに「これって彼女らしいと思わない？コートニーと私はこの瞬間を思い出すと笑い泣きしちゃう」と告白。「彼女そのものだから。本当に奇妙な事実よね。聴くたびに感情が高ぶっちゃう」と明かした。



ちなみに現在12歳になるノースのほか、キムは元夫カニエとの間にセイント（10）、シカゴ（8）、サーム（6）をもうけている。



同ポッドキャストでキムは、ノースが興味を持つ分野を「現実的なコース」で追うよう後押ししていると続ける。「彼女が帽子作りやジュエリー作りのアイデアを持っていたからそれをコースにした。彼女が成長していく姿を見るのは本当に楽しい」「音楽やプロデュースは私の専門じゃない。それは彼女と父親の絆ね。でもノースが世の中をどう生きていくかについては話し合わなきゃ」「子供たちに関わる事柄について（カニエの）意見を尊重することは本当に大事」



またノースを「親友」と見なしているのではという世間の見方をキムはこう否定していた。「よくある誤解は『親友気取りで甘やかしてるんだ』って。違う。ノースには実はたくさんのルールがあって。（彼女の外見）は本人が表現できる数少ない領域。その点は愛おしいし、彼女も元々そうする子だから」「皆、『突然青い髪になった』だの、付けピアスのこととかを言って来る」「でも1年生の頃や幼稚園の頃の写真を見れば分かるわ。フェイクの鼻中隔リングをつけたり、緑の三つ編みとピンクの三つ編みをしていたもの。小さい頃からカラフルな三つ編みが大好きだった」



（BANG Media International／よろず～ニュース）