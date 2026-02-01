〈「豊臣兄弟」は“奇跡の例外”だった…日本史の闇に消えた“権力者の弟”たちの「あまりに悲惨な末路」《足利尊氏、織田信長…》〉から続く

豊臣秀吉の弟・秀長を主人公に据えて話題を呼んでいる、2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）。だが、日本史全体を俯瞰すれば彼らのような絆は“奇跡の例外”に過ぎない。実は日本史において、血を分けた「弟」とは、最も身近でありながら、その地位を脅かす「最も危険なライバル」でもあった。

ドラマでは朗らかに描かれる秀吉だが、史実では自らの権力を揺るがす芽を徹底的に摘み取る、冷徹な一面も見せている。時には、血の繋がった肉親に対してすら刃を向ける非情さを持ち合わせていたのだ。



そんな「ブラック秀吉」が、なぜ弟・秀長だけは最後まで殺さずに重用し続けたのか。以下、本郷和人氏の著書『「ナンバー2」の日本史』（ハヤカワ新書）より、豊臣秀吉・秀長の関係について取り上げた箇所を抜粋して紹介する。（全2回中の2回目／はじめから読む）

そもそも父親が同じではない？

ここで、秀吉・秀長の家族関係を整理すると、そもそも秀吉と秀長は、父親が違うとされています。秀吉の父は尾張・中村の農民・木下弥右衛門という人物で、戦の際には足軽として戦場に出ていたとされます。母の「なか」、のちの大政所(おおまんどころ)も農民の出身で、弥右衛門が戦地での傷がもとで亡くなると、竹阿弥という人物と再婚したとされます。

「なか」は前夫・弥右衛門との間に長女の「とも」、長男の秀吉を生み、再婚した竹阿弥との間に次男の秀長と次女の旭姫(あさひひめ)をもうけました。一説では、4人の子どもたちは皆、弥右衛門との間の子どもだとも言われていますが、史料に乏しく定かではありません。弥右衛門と竹阿弥が同一人物だとする研究者もいます。いずれにせよ、秀吉は弥右衛門や竹阿弥とは疎遠で、秀吉の肉親・親族と言えば、母の「なか」の関係者ということになります。

妹・旭姫は44歳で嫁がされた

秀吉・秀長の姉である長女の「とも」は、父と同じ農民で足軽なども務めていたとされる弥助という人物に嫁ぎ、秀次、秀勝(ひでかつ)、秀保(ひでやす)を生みました。秀吉の出世に伴って、弥助は三好吉房(よしふさ)と名乗ります。秀勝と秀保は早くに亡くなりましたが、子宝に恵まれなかった秀吉は、のちに甥にあたる秀次を自分の後継者としました。

妹の旭は最初、農民に嫁ぎましたが、秀吉の出世に伴い、夫も武士の身分に取り立てられています。小牧(こまき)・長久手(ながくて)の戦いで徳川家康と対峙したのち、秀吉は家康を臣従させるために、旭を家康の妻として駿府に送りました。いわゆる政略結婚ですが、このとき、旭姫は44歳（家康は45歳）。相当なストレスとなったのでしょう、旭姫は子どもにも恵まれず、48歳で亡くなりました。政略結婚として一般に想像されるのは、結婚適齢期かそれ以下の幼い子ども同士の結婚でしょう。苦肉の策だったとはいえ、秀吉は妹にかなりキツい役目を課したのでした。

甥の秀次を一族まるごと粛清

肉親に対する厳しい処遇と言えば、姉の「とも」の息子で、甥の秀次に対してです。秀吉は秀次に関白職を譲り、太閤として豊臣家を切り盛りしながら、次代を見据えて、一時は自分の後継者として取り立てました。しかし、晩年になってやっと子宝に恵まれると、秀吉は実子の秀頼を後継者にするべく、その立場を守るために、秀次とその一族をことごとく滅ぼしたのです。その粛清は、秀次に与した大名たちにも及びました。

しかし、よくわからないのは、秀次が自害となった際、秀頼はまだ数えで3歳と幼かったことです。兄の鶴松が満2歳で没していることを考えると、秀頼も夭折(ようせつ)するかもしれませんでした。また、秀頼が成長して豊臣政権を継いだ際に、秀次とその一党が健在であれば、関東の徳川家康に対する牽制にもなったことでしょう。豊臣家存続のためを考えると、秀次を殺してしまうことは悪手です。まるで感情に任せたかのような愚策と、厳しい処罰を辞さないところが、権力者になって以降の秀吉の実像だとも言えます。

宣教師が記した「ブラック秀吉」の素顔

言い換えれば、たとえ肉親であっても容赦がないのが、「ブラック秀吉」なのです。さらには実の「きょうだい」と目される人間にも徹底した粛清を与えるエピソードもあります。イエズス会宣教師ルイス・フロイスが書いた『フロイス日本史』には、秀吉が自分の弟や妹を次々に殺した話が報告されているのです。そのあらましは次の通りです。

「自分は秀吉の弟である」と名乗る男に…

天下人となった秀吉に、ある男が「自分は秀吉の弟である」と名乗り出ました。秀吉は真偽を確かめるため、実母の大政所に弟と名乗る男を会わせました。仮に大政所に、弥右衛門や竹阿弥以外の男との間に子どもがあれば、秀吉の弟を名乗る男の言い分にも信憑(しんぴょう)性が出てきます。母の様子をうかがっていた秀吉でしたが、大政所が顔を背け、いかにもな態度を示したので、これは間違いないと考えたのです。

そこで秀吉が取った行動が、なんと弟と名乗り出た男を死罪に処することでした。そして、これをきっかけにわざわざ領内を隈(くま)なく調べ上げ、自分の血縁者を探し出したのです。すると、秀吉の妹を自称する2人の女性が見つかりました。呼び出された妹たちは、弟と名乗る男と同じように、秀吉に殺されてしまいました。

『フロイス日本史』が真実を書いているのか疑問視する人もいますが、『甫庵(ほあん)太閤記』などの軍記物に比べれば、はるかに客観的な史料だろうと思います。フロイスは信長や秀吉と同じ戦国時代に生きた証人であり、その動向を本国へと伝えていました。日本国内の利害関係とは無縁な立場で書かれた報告だけに、一定の客観性が担保されていると考えられます。

弟や妹を次々に殺した秀吉の凶行は、豊臣政権の支配を揺るがぬものにしようという時期に、弟と名乗る人間が出てきたため、政権を揺るがす可能性がちょっとでもあるならば、早めに排除しておこうという思惑によるものだったのでしょう。未然にその可能性の芽を摘むという意味で、名乗り出た弟を殺し、さらに血縁者を調べて、探し出した妹たちまで殺(あや)めてしまった。まさに「ブラック秀吉」です。

なぜ秀長は殺されなかったのか？

このように、秀吉は、たとえ肉親であっても処罰することに躊躇がない権力者でした。それでは、なぜ、他の「きょうだい」たち、姉の「とも」や弟の秀長、妹の旭は殺されなかったのでしょうか。

現段階での私の考えでは、やはりそれは秀吉や豊臣家にとって、利用価値がある存在だったから生かしておいた、ということになるかと思います。姉の「とも」は後継者となる秀次を生みました。妹の旭は、豊臣家と徳川家をつなぐ重要な存在となりました。そして、秀長はと言えば、やはり自分の補佐役として、きちんと仕事をこなせるからこそ、弟だからといって無闇に殺すことなく、家臣として使ったのでしょう。

少なくとも秀長は、兄・秀吉に取って代わろうなどという野心は微塵(みじん)も見せずに、あくまでも補佐役としての立場を徹底していました。取り立てて、戦国大名として優れた功績を残しているとは言えませんが、少なくとも秀吉の信頼に足るだけの働きはしている。それが秀長の生涯を見る限りの率直な感想です。

あくまでナンバー2であることに徹した弟

基本的に秀長は、秀吉が戦に出陣する際に、居城を守る留守居役(るすいやく)を任される場面が多かったのです。たとえば、毛利攻めから一転して明智光秀を討つために京都へと取って返した中国大返しの際には、秀長は秀吉の命で鳥取の守りを固めました。自分の寝首をかくことがない、本当に信頼できる部下に、本拠地を守らせることは、戦において基本中の基本でしょう。中国でも、魏の曹操はここぞという戦では、側近の荀紣に本拠地を守らせています。北の袁紹(えんしょう)との戦いでも、赤壁(せきへき)の戦いでも、荀紣はいずれも留守居役です。それだけ主君の留守を預かるというのは重要な仕事だったのです。それを任せられていた秀長も、やはり秀吉から信頼されていたのでしょう。

秀吉とともに戦に出陣することもあれば、四国攻めの折には総大将を任されもしますが、それで勘違いしないのが、秀長です。自分の立場をよく理解し、あくまでもナンバー2であることに徹したのです。

（本郷 和人／Webオリジナル（外部転載））