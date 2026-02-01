豊臣秀吉の弟・秀長を主人公に据えて話題を呼んでいる、2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）。だが、日本史全体を俯瞰すれば彼らのような絆は“奇跡の例外”に過ぎない。実は日本史において、血を分けた「弟」とは、最も身近でありながら、その地位を脅かす「最も危険なライバル」でもあった。

『豊臣兄弟！』で秀長を演じる仲野太賀（左）と秀吉を演じる池松壮亮 ©︎時事通信社

源頼朝と義経、足利尊氏と直義、そして織田信長と信勝--。共に戦い、大きな功績を挙げたはずの弟たちが、なぜ最後には兄によって凄惨な末路へ追い込まれたのか。以下、本郷和人氏の著書『「ナンバー2」の日本史』（ハヤカワ新書）より、源頼朝と義経の関係について取り上げた箇所を抜粋して紹介する。

武家の棟梁である頼朝と、戦の大将だった義経。良好に見えた二人の関係は、義経が京都の後白河上皇に懐柔され、頼朝や幕府を通さずに「検非違使左衛門少尉」に任命されたことで瓦解する--。（全2回中の1回目／続きを読む）

弟・義経は鎌倉への帰還を許されず…

平氏追討を果たしたのち、とうとう頼朝と義経の対立が表面化します。壇ノ浦の戦いで、平氏方の総大将であった平宗盛と清宗(きよむね)の父子を生捕にした義経は、鎌倉へと護送するべく、関東へと向かいます。しかし、義経だけは鎌倉の手前の腰越(こしごえ)で足止めされてしまうのです。

景時の報告以前に、後白河上皇と関係を深め、勝手に任官した義経を頼朝は警戒し、鎌倉に入ることを断じて禁じたのでした。義経は、幕府の重臣である大江広元に宛てて、頼朝へのとりなしを依頼する書状をしたためたと伝わります。いわゆる「腰越状」です。しかし、それでも頼朝の怒りは収まらず、義経は京都へと戻らざるを得ませんでした。

その際、悔し紛れに義経は、「頼朝に文句のある奴は俺と一緒に来い」と啖呵(たんか)を切ったわけですが、鎌倉の御家人は誰ひとりとして義経に与しなかったのです。

なぜ誰も義経に味方しなかったのか？

頼朝をして、「日本一の大天狗」と言わしめた後白河上皇は、頼朝の対抗馬として義経を必要とし、手なずけようとしたのでしょう。京都を実効支配した平氏を木曾義仲に討たせ、木曾義仲が邪魔になると、今度は頼朝に討たせる。頼朝が目障(めざわり)になれば、義経に討たせようとする。頼朝と幕府を介さずに、義経を直接、検非違使左衛門少尉に任じたことが、ここで効いてくるわけです。

頼朝と御家人たちは、関東での挙兵以来、苦楽を共にし、固い主従の絆で結ばれています。御家人たちにとって、武家の棟梁である頼朝だけが、自分たちの土地の支配を保障し、時に働きに応じてこれを増やしてくれて、また朝廷に掛け合って官位までもらってくれる。その御恩があるからこそ、御家人たちは頼朝のために働いたのです。

戦の一大将である義経は、戦場ではトップかもしれませんが、頼朝が持っているような権限はありません。武家の棟梁にはふさわしくないというのが、関東の武士たちの総意だったのでしょう。頼朝と敵対した今、彼らが義経のもとに結集するはずもなかったのです。

足利尊氏、織田信長…権力者の弟たちの“悲惨な末路”

また、武士の「兄弟」という視点から考えると、権力者にとって、弟というのは最も面倒な対象になります。それは、弟が権力者として最も自分と取り替えがきく存在になるからです。これが父子の争いとなると、年齢が離れていることもあり、必ずしもそのまま取り替えるというわけにはいきません。また、日本史において、親殺しは最も罪深い行為であり、親に逆らう子は滅多に見られません。下剋上の戦国時代ですら、親を殺した例は、斎藤義龍くらいでした。

これに対して、自らの権力を盤石なものにするために、兄弟、特に兄が弟を殺すという例は、これでもかというほど見られます。権力者である兄からすれば、仮に家臣たちが自分への信頼をなくした場合には、弟を担ぎ出し、自分を否定することだって往々にしてありうるのです。さほど年齢も離れておらず、血も近いということであれば、家督を継がせるにはもってこいでしょう。兄の代わりに弟を担ぎ、家臣たちが謀反を起こすことも十分にありえます。事実、足利尊氏も織田信長も、弟を殺すことで、自分の権力を確立しています。権力者にとって、「弟」という存在は、最も身近で最も危険なライバルだったのです。

豊臣兄弟はむしろ例外

逆に、弟を殺さずにうまく使いこなした例はさほど多くありません。一番に思いつくのは、豊臣秀吉とその弟・秀長でしょう。あるいは武田信玄も弟を殺さず、家臣として従えました。弟の扱いはそれほど難しく、たとえ弟が有能だからといって権限を与えすぎると、寝首をかかれることになりかねません。

こうした権力者の「兄弟」関係もあるからこそ、頼朝は、次第に存在感を増し、後白河上皇と接近する弟・義経を警戒します。自らの権力を維持し幕府を安泰なものとするには、これを討たなければならないと考えたのでしょう。それが、結局、平氏追討という大きな仕事を終えたのちに、表面化することになったのでした。

（本郷 和人／Webオリジナル（外部転載））