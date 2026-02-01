ＮＥＸＣＯ東日本（東京）の管内にある高速道路のサービスエリア（ＳＡ）やパーキングエリア（ＰＡ）で食べられるグルメの一番人気を決めようと、同社などが「第２回 ハイウェイめし甲子園」を開催し、利用者からの投票を募っている。

大会には１２道県から１２５品がエントリー。昨年１０〜１１月に行われた予選を勝ち抜いた１２道県の１４品が決勝に進んだ。

長野県の代表に選ばれたのは、上信越道下り線の東部湯の丸ＳＡ（長野県東御市）の「野沢菜味噌（みそ）担々麺」（税込み１２００円）。野沢菜漬けや野沢菜の油炒めが混ぜ込まれた肉そぼろが入っており、信州らしさのあふれる一品に仕上がった。同ＳＡに出店する荻野屋（群馬県）の名物「峠の釜めし」に使われているごぼうや、東御市名産のクルミもトッピングされている。

考案した同ＳＡ支配人の菊原朝志さん（５１）は「体が温まるメニューなので、寒い時期にはぴったり。今回を機にお客さんが増えてくれればうれしい」とほほ笑んだ。

決勝戦は１５日から始まり、３月１５日まで行われる。販売実績や利用客の評価などでグランプリが決定される。