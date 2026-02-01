ミュージシャンの桑野信義（６８）が１日、東京・両国国技館で行われた元幕内水戸龍の断髪式に参加し、ハサミを入れた。

師匠の錦戸親方（元関脇水戸泉）とは３０年以上、現役時代から親交が続いており、かつて放送されたフジ系バラエティ「森田一義アワー 笑っていいとも！」の人気企画を挙げ、「仲良くさせてもらい、テレフォンショッキングで紹介したこともありますよ」と振り返った。

水戸龍は鳥取城北に留学して相撲を始め、日大時代にアマチュア横綱と学生横綱に輝いた。２０１７年夏場所に幕下１５枚目格付け出しで初土俵を踏み、１８年初場所から関取の地位を守ってきた。２２年秋場所では部屋で初めての新入幕だった。腰痛や膝のけがに悩まされ、昨年名古屋場所を途中休場し、幕下転落を機に引退を決断した。

桑野は「水戸龍のおかげで部屋が盛り上がった。ケガに苦しんだが、やれることは全部やったと思う。終わりではなく、今日から始まり。家族のためにも頑張ってほしい」とエールを送った。

桑野はがん手術を乗り越え、現在も体調に不安を抱えているというが「元気なふりを続けていれば、元気になりますよ」と前向きに語っていた。

また、ギター漫談で知られる堺すすむ（８３）も断髪式でハサミを入れた。高砂部屋を応援していたが、錦戸親方の独立とともに、錦戸部屋を支援するようになったという。水戸龍へ「私ができることは何でもしてあげたい」と思いやった。