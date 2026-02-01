“筋肉量がヤバすぎる”と話題の女子レスラーが、サウジアラビア大会でのリング衣装を披露。現地でスマホを無くすトラブルにもめげず、パソコンで撮影した圧巻の自撮り写真にファンも反応し、異例の2.7万いいねを記録した。

【画像】ムキムキ女子レスラー、衝撃衣装で“無加工”自撮り

WWE女子スーパースターのジョーディン・グレースが、遠征中のサウジアラビアから自撮りショットを投稿。レトロなデジカメで撮ったような超低解像度の写真とともに、現地でのハプニングを明かした。

ジョーディンは写真2枚を添付し、「今日スマホを無くしたのよ。2017年に買ったパソコンで撮った自撮りを楽しんで」と投稿。そこに映るのは、現代のスマートフォンカメラが持つ美肌補正やフィルター機能を一切介さない、”盛れてない”ゆえの生々しいまでの筋肉の質感。中東の試合で女子スーパースターが着用するボディスーツ姿の腕、肩、背中。パワーリフター並みの筋量を誇る彼女の体は、古いカメラの粗い画質でまるで特撮ヒーローのように映る。

ファンもこのコメントに反応し、「古いカメラでもスーパーヒーローに見える」と表現したり「携帯は失くしても筋肉は失ってない」「腕が現実離れしている」「今週いちばんイカれた写真」といった称賛が殺到した。

そんなジョーディンだが、ロイヤルランブル直前の「SmackDown」ではWWE女子王者ジェイド・カーギルとの抗争がさらに激化。バックステージで激しい殴り合いを展開した。ジョーディン自ら提案した「ランブルで勝てばレッスルマニアで王座挑戦」という筋道は、試合半ばで脱落し達成できずに終わったが、今後の正式な王座戦、もしくはノンタイトルでもこの筋肉女子2人の抗争は継続することが予想される。

