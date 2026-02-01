遅延してもF-35のようにはならない？

トルコ航空宇宙産業（TAI）のメフメト・デミロールCEOは、2026年1月28日、開発中の戦闘機「KAAN（カーン）」の試作初号機の初飛行が2026年6月頃になることを明らかにしました。

【動画】おお、飛んだ！「KAAN（カーン）」の実証機が初飛行した際の映像

カーンはトルコが独自開発した、ステルス機能などを備えた、いわゆる第5世代戦闘機に該当する機体です。これまでに技術実証機として計3機が飛行し、各種データが収集されています。

試作初号機は、これらの機体で得られたデータをもとに製造されており、初飛行は当初2026年4月を予定していました。しかし、システム、共振、燃料、電気系統などを含む2〜3か月の地上試験が必要であることから、初飛行は延期されることになりました。

また、初飛行の時期変更に伴い、初期量産機の引き渡し目標も2028年から2029年へと延期されることが明らかにされました。ただし、デミロールCEOは、開発が難航したアメリカのF-35を例に挙げ、「数か月程度の延期は問題ない」と述べています。

さらに、これから開発される機体のエンジンについても言及があり、初期型の20〜40機には、F-16などで使用されているゼネラル・エレクトリック製のF110を搭載する一方、その後の機体はトルコ国産エンジンTF35000を搭載する予定であり、2032年の実現を目指しています。

TF35000を搭載した機体は、日英伊で共同開発中のグローバル戦闘航空プログラム（GCAP）や、アメリカが開発中のF-47のような、第6世代戦闘機相当の性能を持たせる計画です。

なお、同機はインドネシアも導入を希望しており、購入する機体はITAR（米国の武器輸出規制）の影響を受けない、TF35000搭載型を希望しているとされています。