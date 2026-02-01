山形市ではきょうから新たに商業施設などに期日前投票所が開設されました。

【写真を見る】商業施設に期日前投票所開設 投票呼びかける（山形）

こちらはきょう新たに開設されたイオンモール山形南の期日前投票所です。

山形市では、このほか山形国際交流プラザと霞城セントラルの1階にも期日前投票所が開設されました。

イオンモール山形南では、開設の午前10時から買い物客など多くの人が集まり、投票を行っていました。



投票した人は「（選挙）当日は一日しかないし混んでしまうので、期日前投票を使っている」

「早めにわかって自分の思ってる政党に投票できるのがいい」





山形市選挙管理委員会事務局・櫻井貴紀主任「選挙への関心の高まりがある中でSNS等でニセの情報・誤った情報が流れたりもするので、情報は複数の媒体で確認する候補者・政党の公式HPをみるなどして正確な情報を得たうえで投票に来てい欲しい」



山形県の国政選挙の投票率は、2017年の衆院選以降、6回連続で全国トップとなっていて、雪の時期での選挙で投票率がどうなるかも注目されます。

この期日前投票所は7日まで開設されています。（投票時間午前10時～午後7時）