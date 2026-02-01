「十分に価値のある一手だ」FA菅野智之がヤンキースの補強候補と現地報道「年齢の割には上積みの余地がある」
メジャー1年目で安定感を示した菅野の評価は決して低くない(C)Getty Images
2026年、世界一奪還を目指すヤンキースは今オフ、FAやトレード市場において有力投手獲得の噂が囁かれながらも実現には至っていない。特に先発陣では、ゲリット・コールやカルロス・ロドンの両ベテランがリハビリ明けのシーズンとなるだけに、さらなる補強を訴える声も伝えられている。
その中で、ヤンキースの情報を扱う『FANSIDED YANKS GO YARD』が現地時間1月31日、新たな獲得候補として、オリオールズからフリーエージェント（FA）となっている菅野智之を挙げた。
同メディアは今季、故障や手術から復帰となる投手が並ぶヤンキース先発陣の層を危惧し、また、今オフトレードで獲得したライアン・ウェザーズについても、「実際にどのような役割を担うのかも不透明」と論じている。
今オフでは大物投手獲得がままならなかったと振り返る一方で、「ヤンキースに必要なのはスターではない。必要なのは『イニングを消化すること』と、『安定感』だ。その2点を満たせる可能性があるのが、元オリオールズでNPBのスターでもあったスガノである」と主張する。
昨季、メジャーで初めてのシーズンを過ごしたベテラン右腕に対し同メディアは、「36歳のスガノは、いわゆる“伸びしろ枠”ではない」などと指摘するも、「ただし、年齢の割には上積みの余地があるとも言える」と説明。オリオールズでの内容について、NPB時代とは異なるメジャーのローテーションで投げ続けた実績を評しており、「スガノは30試合に先発し、157イニングを投げ切った。防御率4.64は決して見栄えのいい数字ではないが、1年分の経験を積んだことで、そこからの改善は期待できる」と見込んでいる。
他にも、「与四球率5.3％と優秀で、ハードヒット率も39.8％に抑え、全体の57パーセンタイルに位置していた」と各スタッツを称えつつ、MLB2シーズン目での上積みが可能であるとして、「派手さはないが、選択肢を1つ増やし、代替レベル以上の働きを見込める可能性に賭ける――。その意味では、十分に価値のある一手と言えるだろう」などと見解を示している。
現在も無所属の状態が続くも、米球界における菅野への評価は決して低くはない。3月のワールド・ベースボール・クラシックでの活躍も期待される中、今後の去就も引き続き大きな話題となるはずだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]