「ガガ様感ありまくり」浜崎あゆみ、網タイツの美脚際立つ姿を披露「いつもと違うメイク」「ヤバイ」
歌手の浜崎あゆみさんは1月30日、自身のInstagramを更新。網タイツの美脚が際立つ色気のある姿を披露しました。
【写真】浜崎あゆみの網タイツ姿
写真の1枚目は、肩周りが大胆に開いた黒いレザーの洋服を着用した姿です。網タイツの美脚が際立っています。ほかには、ダンサーたちとの格好いい集合ショットやノリノリでライブを楽しむ姿なども。
ファンからは、「この日のあゆかっこいいねー！！」「超可愛い」「楽しそうなあゆを見れて幸せ」「いつもと違うメイク」「新たな刺激を受けて、4月からの周年ツアー楽しみにしてます」「カッコよすぎてヤバイ」「綺麗すぎる」「大人の女性感あって、ガガ様感ありまくりぃ」と、絶賛の声が集まりました。
「綺麗すぎる」浜崎さんは「ステージ上の皆様はもちろんのこと、卓のスタッフさん達など、とにかく全ての人がたったひとつの事に全力で向かう姿が沁みました」とつづり、7枚の写真と1本の動画を投稿。29日に東京ドームで開催されたレディー・ガガさんのコンサートを訪れたようで、その時の感動を伝えています。
