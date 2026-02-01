女優の黒柳徹子（92）が、1日放送のテレビ朝日系「祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP」（後5・00）に出演し、かつての“謎行動”について問われる場面があった。

1976年2月2日の放送開始以来、司会の黒柳がさまざまなゲストを迎えてトークを繰り広げてきた長寿番組の50周年特番。「Snow Man」目黒蓮のほか、笑福亭鶴瓶、明石家さんま、浅田舞、浅田真央さん、宮沢りえら、18人の豪華ゲストが代わる代わる祝福に訪れた。

俳優で歌手の寺尾聰からは、黒柳が人気音楽番組「ザ・ベストテン」の司会を務めていたころの不思議な行動について明かした。「『ベストテン』のころなんですけど、番組終わって、“手の写真を撮らせて”って、いろんな方の手の写真を撮っていた」というものだった。

黒柳は「みんなの手の写真を撮って何かにしようと思って、写真を撮っていたんです」と振り返り、寺尾にも「あなたも撮らせていただきましたよね」と返した。

「帰ってからというか、それを見て、手の写真集というものを出そうかなとは思ったんです」。現役時代のソフトバンク王貞治球団会長と思われる、ツーショット写真も披露。「王さんも撮らせていただきました。その方がバットを握った、こういう手なんだなって、まめとかそういう…。おもしろいと思って」と懐かしんだ。

しかし、それは実現することはなかった。「だけど途中でやめちゃった。どういうわけだか、やめちゃった。ちょっと惜しいなと思いますけどね。今も本当だったら皆さんを撮らせていただければ、サンドウィッチマン…」と、サンドの2人にも声を掛けた。

タレント石原良純からは「どこを見ますか？ゲストの方が来た時に」と質問された。黒柳は「手なんか見ないですよ」とあっさり答え、一同大笑い。富澤たけしは「何で手の写真を集めたんですか？」とツッコミを入れていた。