■全国の2日（月）の天気

日本付近は冬型の気圧配置が続くでしょう。また、日本海西部には、上空に強い寒気を伴った低気圧が発生して夜にかけて北陸付近に近づき、西日本を弱い前線が通過しそうです。

北日本の日本海側や北陸は雪が降り、北海道や青森では大雪となる所があるでしょう。夕方までの予想降雪量は、北海道で40センチとなっています。また、青森県では、津軽と三八上北の山沿いで50センチ、津軽と三八上北の平地で40センチと予想されています。すでに記録的な積雪となっていますが、さらに雪の量が多くなりそうです。交通障害やなだれ、屋根からの落雪、除雪中の事故などに十分ご注意下さい。

九州や中国・四国も、午後は雪や雨が降るでしょう。近畿や東海、関東の平野部は、晴れて空気の乾燥した状態が続きます。夕方以降は、にわか雪やにわか雨の所がありそうですが、乾燥を和らげるほどではないでしょう。気温は全国的にほぼ平年並みで、真冬の寒さが続きそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 -5℃（-1 2月下旬）

仙台 -2℃（±0 真冬）

新潟 0℃（±0 2月中旬）

東京都心 1℃（＋1 真冬）

名古屋 1℃（＋2 真冬）

大阪 2℃（＋1 真冬）

広島 1℃（±0 真冬）

高知 0℃（±0 真冬）

福岡 3℃（±0 真冬）

鹿児島 5℃（＋2 真冬）

那覇 16℃（＋1 3月上旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 0℃（＋1 2月中旬）

仙台 5℃（±0 真冬）

新潟 3℃（±0 真冬）

東京都心 11℃（±0 2月中旬）

名古屋 9℃（±0 真冬）

大阪 10℃（＋1 真冬）

広島 10℃（＋1 真冬）

高知 12℃（±0 真冬）

福岡 11℃（＋2 真冬）

鹿児島 14℃（＋1 真冬）

那覇 18℃（-1 真冬）

■全国の週間予報

3日も日本海側は雪が降りますが、午後はしだいにやみそうです。4日は、西日本や東日本の日本海側でも、晴れ間の出る所が多くなりそうです。5日は、北海道で雪、東北日本海側や北陸では雨や雪が降りやすくなり、6日以降は日本海側で再び雪の降る所が多くなるでしょう。6日頃は、低気圧が発達するため、北日本を中心に荒れた天気になりそうです。

気温は4日から6日頃にかけて、全国的に平年を上回り、北陸で10℃以上、東北北部でも5℃以上の所が多くなりそうです。なだれや落雪のほか、路面状態の悪化に注意が必要です。次の土日は、再び真冬の寒さに戻るでしょう。