元フジテレビアナウンサーの阿部知代さん（６２）と吉崎典子さん（６４）が出演する朗読劇「品川心中物語」が１月２６、２７日に都内で行われ、アナウンサー仲間が多く観劇した。

元日本テレビアナウンサーで現在はフリーの永井美奈子（６０）が「アナウンサーの先輩」である阿部さんと吉崎さんに誘われ、観劇したことをＳＮＳで報告。会場入口で、元フジアナだった中井美穂（６０）と会い、次に元フジの岩瀬恵子（６２）＆大坪千夏（５９）と合流。着席すると同じ元日テレの関谷亜矢子アナ（６１）と出会ったことを明かし、「これ全て偶然 自由席なのに」と驚き。

観劇後は、中井、関谷、岩瀬の４人で駅に近いファミレスでお茶をしたそうで「楽しかった！ 怒涛のトーク アナウンサーが集まると 世代や局を超えて永遠に話せる」と楽しい時間を報告した。

この投稿には「すごい顔ぶれですね！若かりし頃の記憶が甦ってきました」「懐かしいお顔が見れて最幸です」「凄い素敵なショットです」「凄いメンバーだ！」「美奈子ちゃん圧倒的に綺麗ですよ」などの声が届いている。