女子プロレス「スターダム」の「世界一かわいい」伊藤麻希（３０）が、ウナギ・サヤカ（３９）と約６年１１か月ぶりの再会を果たした。

伊藤は１日に東京・後楽園ホールで開催されたウナギの自主興行「殿はご乱心 宿命は、紫に燃える」に出場。第３試合でウナギと東京女子プロレス時代の２０１９年３月以来、二度目のシングルマッチで対戦した。

試合が始まるとグランド戦で互いの力を確かめ合った。世界一かわいいナックルを避けられると早速ウナギワールドに引き込まれ、ゴムパッチン攻撃を見舞われてしまった。

これに伊藤は大号泣すると、コーナーポスト役のシン・葛飾・広田さくらと突然リングに現れた葛西純、バーブ佐々木レフェリーまで伝染しリング上全員が大号泣しているカオスな状態に陥った。

一瞬の隙を突いた伊藤がウナギの腹を蹴り飛ばすと伊藤デラックスを狙い一気に流れを引き寄せる。ウナギに避けられてスライディングＴＡＮＡＫＡを叩きこまれた伊藤だったが、最後は伊藤クラッチで執念の３カウントを奪った。

試合後、マイクを持ったウナギから「もう戦えないと思ってたけど、うちらやっぱり結ばれてるね。まあいいよ、私が先輩として東京女子、スターダム、フリーという最高のレールを引いといたから。とっととやらかしてフリーの道へ来いよ。今日コラボグッズがいくら売れたのかは今度教えてやる。待ってるから」とフリーへと勧誘された。

１月１０日にスターダムに入団したばかりなため即刻拒否した伊藤だったが、客席を見渡すと「こんなにたくさんの人が来ていて…大量のお金が動いてないわけがないよな？ スターダム辞めようかな…」と心境が揺らぎかける場面も。それでも「いや、伊藤はスターダムで頑張る！ でもあとで売り上げは聞かせて！」と呼びかけ握手を交わしリングを去った。

バックステージでウナギとの今後の関係について問われると「うーん…伊藤リスペクト軍団に入れようかな！」と答え「伊藤は２連戦で疲れたから家に帰ります！ 家に帰ってウーバーイーツするぞ！」と絶叫し控室へ消えていった。