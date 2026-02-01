¶â¥Ô¥«¤ÎÃã¼¼¤Ï½¨µÈ¤ÎÀ®¶â¼ñÌ£¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÄÅö»þ¤Î½îÌ±¤¬½¨µÈ¤Î"¸«¤»¤Ó¤é¤«¤·"¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¥ï¥±
¢£Å·¹Ä¤Ë¤Þ¤Ç¸«¤»¤Ó¤é¤«¤¹¶â¥Ô¥«¼ñÌ£
½¨µÈ¤È¤¤¤¦¤È¡¢¶â¥Ô¥«¤ÎÀ®¶â¼ñÌ£¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¾ÝÄ§¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Èà¤¬ºî¤é¤»¤¿¡Ö¶â¤ÎÃã¼¼¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãã¼¼Á´ÂÎ¤¬²«¶â»ÅÍÍ¤Ç¡¢ÃãÆ»¶ñ¤â¤¹¤Ù¤Æ¶â¤Ç¿·Ä´¤·¤¿¶â¥Ô¥«¤Å¤¯¤·¤À¡£
Å·Àµ½½»Í¡Ê1586¡ËÇ¯Àµ·î½½Ï»Æü¡¢½¨µÈ¤ÏµÜÃæ¤Î¾®¸æ½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆóÅÙÌÜ¤Î¶ØÃæÃã²ñ¤òºÅ¤·¡¢»þ¤ÎÀµ¿ÆÄ®Å·¹Ä¤Ë¤´¼«Ëý¤Î¡Ö¶â¤ÎÃã¼¼¡×¤ò¸«¤»¤Ó¤é¤«¤·¤¿¡£¤µ¤¢¡¢¤½¤ì¤ò¼ê¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤Ë¤³¤ÎÃã¼¼¤ò³«ÄÄ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÌÓÍø¤ÎÎ¾Àî¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿µÈÀî²È¤Î²È¿Ã¡¦µÈÀîÀ¹ÎÓ¤Ï¡¢¡ÖÁÚ¶â¤Î¸æ¾®ºÂÉß¤ò¸æÎ¾ÅÂ¸æÍ÷¸õ¡¢²æÅù¼°¤âÇÒ¸«¿½¤·¸õ¡¢»°¤¸¤ç¤¦Éß¤Ë¤Æ¸õ¡¢¾²¤â¸æºÂ¸õ¡¢¶ÃÌÜ¤¿¤ë»ö¤Ë¤Æ¸õ¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶â¤Çºî¤é¤ì¤¿¾®ºÂÉß¤ò¾®ÁáÀîÎ´·ÊÍÍ¤ÈµÈÀî¸µÄ¹ÍÍ¤Ï¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Þ¤ÇÇÒ¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÂÉß¤Ï»°¾öÉß¤Ç¡¢¾²¤Þ¤Ç¶âÅ½¤ê¤Ç¡¢ÂçÊÑ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡×¡ÊÅ·Àµ½½»°Ç¯¡¢µÈÀîÀ¹ÎÓ¤¬¹ñ¸µ¤Îµ×ÍøÀ¹¾¡¤Ë°¸¤Æ¤¿Êó¹ð½ñ¡Ë¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Å·¹Ä¤Î¿È¶á¤Ë»Å¤¨¤ë½÷´±¤Î¼¹Ì³Æüµ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¯¤¢¤ó¤Ï¤¯¡¢¤³¤«¤Í¤Î¤¹¤¤µ¤·¤¤â¤Á¤Æ¸æ¤Þ¤¤¤ê¸õ¤Æ¡¢¾®¸æ½ê¤Ë¤Æ¸æ¤á¤Ë¤«¤±¤Þ¤¤¤é¤»¡ÊÃæÎ¬¡ËÏ»¤ÎµÜ¤Î¸æ¤«¤¿¡¢¤ï¤«¤ß¤ä¤Î¸æ¤«¤¿¡¢¾®¸æ½ê¤Ø¤Ê¤é¤·¤Þ¤·¸õ¤È¤¡¢¸æ¤ª¤È¤³¤¿¤Á¤Î¸æ¤È¤â¤Ë¤Æ½÷Ãæ¤Ï¸æ¤¢¤È¤è¤ê¤ß¤Ê¤ß¤Ê¸æ¤Þ¤¤¤ê¸õ¤Æ¡¢¤³¤«¤Í¤Î¤µ¤·¤¸æ¤é¤ó¤·¸õ¡Ê´ØÇò½¨µÈ¤¬²«¶â»ÅÍÍ¤Î¿ô´óºÂÉß¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¾®¸æ½ê¤ÇÅ·¹Ä¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤±¤¿¡ÊÃæÎ¬¡ËÍÄ¾¯¤Î¹ÄÂ²¤Ç¤¢¤ëÏ»¥ÎµÜ¤ä¼ãµÜ¤ÏÃËÀ¤Î¤ª¶¡¤òÏ¢¤ì¤Æ¾®¸æ½ê¤Ë¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢½÷Ãæ¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¸å¤«¤é¾®¸æ½ê¤Ë¹Ô¤¡¢²«¶â¤ÎºÂÉß¤òÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë¡Ê¡Ø¸æÅòÅÂ¾åÆüµ¡ÙÅ·Àµ½½»ÍÇ¯Àµ·î½½Ï»Æü¾ò¡Ë¤È¤¢¤ë¡£
ÆàÎÉ¶½Ê¡»û¤Î»Ò±¡Â¿Ê¹±¡¤Î±¡¼ç¤¬ÄÖ¤Ã¤¿Æüµ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°ì¡¢¶â»Ò¥ÎºÂÉß»ý¥Æ¥¢¥ë¥¯ÍÍ¥Ë¥·¥Æ¡¢±÷ÆâÎ¢ÃãÅòº»ÂÁÇ·¡¢º£ÆüÌÀÆü¥Ï±÷»çÌîµþÃæ¥ÎÃË½÷¥Ë¸«Êª¥µ¥¹¥ëÍ³Ìé¡Ê²«¶â¤ÎÃã¼¼¤Ï»ý¤Á±¿¤Ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆâÎ¢¤Ç¤ªÃã²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£ÆüÌÀÆü¤Ï¡¢»çÌî¤ÎÂçÆÁ»û¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤ÎÃã¼¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÅÔÃæ¤ÎÃË½÷¤Ë¤³¤ì¤ò¸«Êª¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡Ë¡×¡Ê¡ØÂ¿Ê¹±¡Æüµ¡ÙÅ·Àµ½½»ÍÇ¯Àµ·îÆó½½Æü¾ò¡Ë¤È¸«¤¨¤ë¡£
¶â¤ÎÃã¼¼¤Ï²òÂÎ¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½¨µÈ¤Ï¤³¤ì¤ò¶ØÃæ¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ë¤â¤Á¤À¤·¤Æ¤Ï¡¢¿Í¤Ó¤È¤Ë¸«¤»¤Ó¤é¤«¤·¤¿¤Î¤À¡£
¸½ÂåÅª¤Ê´¶³Ð¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¥¤¥ä¤À¤Í¤§¡¢À®¶â¤Ï¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Åö»þ¤Î¿Í¤Ó¤È¤Î¼õ¤±¤È¤áÊý¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿¡£
²«¶â¤ÎÃã¼¼¤ò¸«¤¿Åö»þ¤Î¿Í¤Ó¤È¤Ï¡¢°ìÍÍ¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ì¤â¡¢Ã±¤Ë¶â¥Ô¥«¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£
¤³¤ÎÃã¼¼¤Ç¡¢½¨µÈ¤¬»þ¤ÎÅ·¹Ä¤ËÃã¤ò¤â¤Æ¤Ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Åö»þ¤Î°ìÂç¥È¥Ô¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Å·¹Ä¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿·ë¹½¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢°ìÈÌ¿Í¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Þ¤Ç¤â¤¬¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢Èà¤é¡½¡½ÃÏÊý¤ÎÉð»Î¡¢µÜÃæ¤Î½÷´±¡¢ÆàÎÉ¤ÎÁÎÎ·¡¢¤½¤·¤ÆµþÅÔ¤Î°ìÈÌ½îÌ±¤¿¤Á¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤ï¤±¤À¡£
¢£Ãã¤ÎÅò¤ò¶Ø¤¸¤¿¿®Ä¹¤È¡¢½îÌ±¤Ë²ò¶Ø¤·¤¿½¨µÈ
¤«¤Ä¤Æ¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ï¡¢²È¿Ã¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¡¼ê¤ËÃã²ñ¤òºÅ¤¹¤³¤È¤ò¸·¤·¤¯¶Ø¤¸¤¿¡£Âç¤¤Ê¼êÊÁ¤Î¤¢¤Ã¤¿¼Ô¤Ë¤Î¤ßÌ¾Êª¤ÎÃãÆ»¶ñ¤òÍ¿¤¨¡¢¤³¤ì¤ò°Ê¤ÆÃã²ñ¤Î³«ºÅ¤òµö¤·¤¿¤Î¤À¡£
²È¿Ã¤¿¤Á¤Ï¼ê¤âÌµ¤¯¿®Ä¹¤Î½ÑÃæ¤ËÖÈ¤Ã¤¿¡£
Éð»Î¤È¤ÏËÜÍè¡¢ÎÎÃÏ¤òÍß¤·¤¬¤ë¤â¤Î¤À¡£³ùÁÒËëÉÜ¤¬¡×¡Ö¸æ²¸¡×¤È¡ÖÊô¸ø¡×¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¸æ²¸¡áÎÎÃÏ¡×¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¸æ²È¿Í¤ÏÌ¿¤òÅÒ¤·¤Æ¡ÖÊô¸ø¡×¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤¿¤È¤¨Àï¤Ç»à¤ó¤Ç¤â¡¢ÎÎÃÏ¤ÏÃä»Ò¤ËÁêÂ³¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Éð»Î¤ÏÌ¿¤òÄ¥¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅÚÃÏ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¡£³ùÁÒËëÉÜ¤¬¼åÂÎ²½¤·¤¿Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢¸µÕä¤ÎºÝ¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿³°Å¨¤òÄÉ¤¤Ê§¤¦¤¿¤á¤Ë¸æ²È¿Í¤ò¡ÖÊô¸ø¡×¤µ¤»¤¿¤¬¡¢Å¨¤ÎÎÎÃÏ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸æ²È¿Í¤¿¤Á¤Ë¡Ö¸æ²¸¡×¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Ì¿¤òÅÒ¤·¤Æ¤Ï¤¿¤é¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ËÌµµë¤Ç¤Ï¡¢¼ç½¾´Ø·¸¤ÏÇËÃ¾¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢²È¿Ã¤Ë¸«¸Â¤é¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÌµ´ÖÃÏ¹ö¤À¡£Àï¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï²È¿Ã¤òÆ°°÷¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÈà¤é¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¿·¤¿¤ÊÎÎÃÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Þ¤¿Àï¤ò¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÎÎÃÏ¤òÀÚ¤ê¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ì¤À¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤¬¤Æ¸Â³¦¤¬¤¯¤ë¡£
Å·²¼Åý°ì¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿¿®Ä¹¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸Â³¦¤¬¸«¤¨¤¿¡£¤æ¤¨¤Ë¿®Ä¹¤Ï¡¢²È¿Ã¤¿¤Á¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÎÎÃÏ¤«¤éÊÌ¤Î¤â¤Î¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤µ¤»¤¿¡½¡½¤½¤ì¤¬¡¢Ì¾ÊªÃã´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãã²ñ¤Î³«ºÅµö²Ä¤À¤Ã¤¿¡£
ÂìÀî°ì±×¤Û¤É¤ÎÉð¾¤µ¤¨¡¢ÉðÅÄ¹¶¤á¤ÎÊó½þ¤È¤·¤Æ¡¢¾åÌî¡¦¿®Ç»¤ÎÎÎÃÏ¤ª¤è¤Ó´ØÅì°ì±ß¤Î´ÉÍý¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¡¢´ØÅì´ÉÎÎ¤Î¤è¤¦¤Ê½ÅÍ×¤ÊÌòÌÜ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢¡ÖË«Èþ¤Ï²¿¤¬ÎÉ¤¤¤«¤È¿Ö¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¡Ø¼î¸÷¾®²Ø»Ò¤ÎÃãÆþ¡Ê¶å½½¶å²Ø»Ò¡¢¾Ò鷗²Ø»Ò¡¢»÷¤¿¤ê²Ø»Ò¤È¶¦¤Ë¡¢Å·²¼»Í²Ø»ÒÃãÆþ¤ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ë¤¬ÄºÂ×¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤ªÅú¤¨¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤ª¿Ò¤Í¤â¤Ê¤¯¡¢´ØÅì¤ÎÅÄ¼Ë¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ÏÃã¤ÎÅò¤Î³Ú¤·¤ß¤«¤é¤â±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÎÃÏ¤ä¸²¿¦¤è¤ê¤â¡¢Ãã´ï¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÌÑ¸À¤Ï¡¢¸»ÍêÄ«°ÊÍèÉð²È¤¬´ðËÜ¤È¤·¤Æ¤¤¿¼ç½¾´Ø·¸¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¡¢ÂÆ¼å¤Ê¶ò¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉðÍ¦¤ÈÃÎÎ¬¤ËÍ¥¤ì¤¿ÂìÀî°ì±×¤Ë¸À¤ï¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¿®Ä¹¤ÎÀ¨¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¿®Ä¹¤Ë¤è¤ëÃã¤ÎÀ¯¼£ÍøÍÑ¤Ï¡¢¡ÖÃã¤ÎÅò¸æÀ¯Æ»¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¢£Å·¹Ä¤«¤é½îÌ±¤Þ¤ÇÃã¤ÎÅò¤ò¤¸¤ã¤¸¤ãÏ³¤ì¤Ë¤·¤¿½¨µÈ
¤È¤³¤í¤¬½¨µÈ¤Ï¡¢¡ÖÃã¤ÎÅò¡×¤ò¾å¤ÏÅ·¹Ä¤«¤é¡¢²¼¤Ï½îÌ±¤Ë¤Þ¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¸¤ãÏ³¤ì¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¤½¤Î¶Ë¤á¤Ä¤±¤¬¡¢Å·Àµ½½¸Þ¡Ê1587¡ËÇ¯½½·î°ìÆü¤Ë¡¢µþ¤ÎËÌÌî¼Ò¤Î¿¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖËÌÌîÂçÃãÅò¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖËÌÌîÂçÃãÅò¡×¤ËÀè¤À¤Ã¤Æ¡¢Æ±Ç¯¼··î¤Ëµþ¡¢Âçºä¡¢ÆàÎÉ¡¢ºæ¡¢¤Ê¤É¡¢µ¦Æâ³Æ½ê¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹â»¥¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
°ì¡¢ËÌÌî¤Î¿¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Å·µ¤¼¡Âè¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢½½·î°ìÆü¤«¤é½½Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÂçÃãÅò¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£½¨µÈ¸ø¤¬½ê»ý¤¹¤ëÌ¾Êª¤Ï»Ä¤é¤º½ÐÅ¸¤µ¤ì¡¢¿ô´ó¼¹¿´¤Î¼Ô¤ËÇÒ¸«¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÃã²ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
°ì¡¢Ãã¤ÎÅò¤ËÇ®¿´¤Ê¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ãÅÞ¤Ç¤¢¤ìÄ®¿Í¡¢É´À«¡¢°Ê²¼¤Î¼Ô¤Ç¤â»²²Ã¤·¤Æ¤è¤í¤·¤¤¡£³ø¡¢¤Ä¤ë¤Ù¤Î¿å»Ø¡¢°û¤ßÊª¤ò°ú¤Ã²¼¤²¤ÆÍè¤Æ¡¢Ãã¤ÎÅò¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£¤â¤·¡¢Ãã¤¬¹â²Á¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹òÊª¤òÀù¤Ã¤Æ¡¢Ê´¤ËÈÔ¤¤¤¿¡Ö¾Ç¤·¡×¤Ç¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡£
°ì¡¢¿ô´ó¤ÎºÂÉß¤Ï¡¢ËÌÌî¼Ò¶Æâ¤Î¾¾¸¶¤Ëºî¤ë¤³¤È¡£¾ö¤ÏÆó¾ö¤ò´ðËÜ¤È¤¹¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¾ö¤¬ÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÏ¤·¤¤¼Ô¤Ï¡¢è´èè¤Ç¤â¡¢Çö¤Ù¤ê¤Ç¤â¡¢Éß¤¤¤ÆºÂÉßÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡£
°ì¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¸À¤¦¤Ë¤ª¤è¤Ð¤º¡¢³°¹ñ¿Í¤Ç¤â¿ô´ó¤Î¿´¤¬¤±¤Î¤¢¤ë¼Ô¤Ï½¸¤Þ¤ë¤³¤È¡£ºÂÉß¤Î³äÅö¤Æ¤Ï¡¢½çÉÔÆ±¤Ç¤¢¤ë¡£
°ì¡¢±ó¹ñ¤Î¼Ô¤Ë¤â¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³«ºÅÆü¤Ï½½·î°ìÆü¤«¤é¤È¤¹¤ë¡Ê¹ðÃÎ¤«¤é³«ºÅÆü¤Þ¤ÇÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢±ó¤¯¤«¤é¤â½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ë¡£
°ì¡¢½¨µÈ¸ø¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾ò¡¹¤ò¶Ä¤»½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÏ¼Ô¤òÉÔØâ¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÃã²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ô¤Ï¡¢º£¸å¡¢¤¿¤È¤¨¾Ç¤¬¤·¤òÍÑ¤¤¤¿²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃã¤ÎÅò¤á¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È½¨µÈ¸ø¤Ï¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ÐÀÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ô¤ÎÃã²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
°ì¡¢ÉÏ¤·¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º»²²Ã¤·¤¿¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¡¢±ó¹ñ¤Î¼Ô¤Ç¤â¡¢½¨µÈ¸ø¸æ¼«¿È¤¬ÅÀÁ°¤ò¤·¤ÆÃã¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹¡¢¤È¤Î¶Ä¤»¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãã¤ÎÅò¤Ï¤â¤Ï¤ä¡¢¿®Ä¹»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÆÃ¸¢¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿ÈÊ¬¤Î¼Ô¤Ë³«Êü¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£ÈÝ¡¢¤³¤Î¹ðÃÎ¤«¤é¤Ï¡¢ÉÏ¤·¤¤¼Ô¤ä¿ÈÊ¬¤ÎÄã¤¤¼Ô¤Ë¡¢Ãã¤ÎÅò¤òÄÌ¤·¤Æ¿ô´ó¤Î¿´¤òÁÊµá¤µ¤»¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÀÑ¶ËÀ¤µ¤¨±®¤¨¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£½¨µÈ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿Ãã¤ÎÅò¤ÎÈþ°Õ¼±¤Ø¤Î¥¢¥ó¥Á¥Æ¡¼¥¼
¿®Ä¹¤¬ºÇ´ü¤Ë¤Ê¤¼ËÜÇ½»û¤Ë¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Èà¤¬Ì¾Êª¼í¤ê¤Ç½¸¤á¤¿ÃãÆ»¶ñ¤ÎÂçÌ¾Êª¤ò°Ê¤Æ¡¢Ä«Äî¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯½¸¤á¤¿ÂçÃã²ñ¤òºÅ¤¹¤¿¤á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿®Ä¹¤¬¼êÃæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿²æ¤¬¹ñ¤ÎÃãÆ»¶ñ¤ÎÌ¾Êª¤Ï¤³¤È¤´¤È¤¯¡¢ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤Ç¼º¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ºÇ¹â¤ÎÉÊ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÏÆóÎ®ÉÊ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢ÆóÎ®ÉÊ¤ò¤É¤ì¤Û¤É½¸¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¿®Ä¹°ÊÁ°¤ÎÃã¤ÎÅò¤Ë¤Ï±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î»þ¡¢ÀéÍøµÙ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¿·¤¿¤ÊÃã¤ÎÈþ°Õ¼±¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤½¤ì¤òÉ½¸½¤¹¤ëÆ»¶ñ¤òÆüËÜ¤Çºî¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢¤ä¤¬¤ÆÆÈ¼«¤Î¿·¶ÃÏ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÍøµÙ¤Î¡ÖÐÎ¤ÓÃã¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤Î¸å¡¢Ãã¤ÎÅò¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¿·¤¿¤ÊÈþ°Õ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¤¢¤é¤ï¤ì¤¬¡¢½¨µÈ¤Ë¤è¤ë²«¶â¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Èà¤Î¼ñÌ£¤òÃ±½ã¤Ë¡ÖÀ®¶â¤Î¶â¥Ô¥«¡×¤È¤Ï°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
²¿¸Î¤Ê¤é¡¢²«¶â¤¬¡¢¸ÅÂå°ÊÍè¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Êª¼Á¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ËÂ¾¤é¤Ê¤¤¡£Éå¿©¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¡£Éå¿©¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¡¢±Ê±ó¤Î¾ÝÄ§¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ÂÍøµÁÀ¯°ÊÍè¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¸¢ÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Ì¾Êª¤Ï¡¢¤·¤«¤·¡¢Íî¤È¤»¤Ð²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Ñ³¤¤¤â¤Î¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¢¤ë¡£Ãã³ø¤Î¤è¤¦¤Ê¶âÂ°À½ÉÊ¤Ç¤â¡¢Éå¿©¤·¡¢²ÐÌô¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç²Ð¤ò¤Ä¤±¤ì¤ÐÌÚ¤ÃÃ¼Èù¿Ð¤Ë¿á¤Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢¾¾±Êµ×½¨¤È¤¤¤¦Éð¾¤Ï¡¢Ì¾Êª¡ÖÊ¿ÃØéá¤ÎÃã³ø¡×¤Ë²ÐÌô¤ò»Å¹þ¤ß¡¢¤â¤í¤È¤â¤ËÇú»à¤·¤¿¡£¡ÖÊ¿ÃØéá¤ÎÃã³ø¤òÅÏ¤»¡×¤ÈÌ¿¤¸¤¿¿®Ä¹¤Ë¡¢Äñ¹³¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤â¤·Ê¿ÃØéá¤ÎÃã³ø¤¬¶â¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢·çÊÒ¤ò½¸¤á¤ÆÃò¤Ê¤ª¤»¤Ð¡¢Íý¶þ¾å¤ÏÆ±¤¸Ãã³ø¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÍý¶þ¤Î¾å¡¢¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡£
¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Ì¾´ï¡×¤ò¡¢¡ÖÈ¿ÉüºÆÀ¸»º±Êµ×²ÄÇ½¤ÊÆ»¶ñ¡×¤ò°Ê¤ÆÂå¤¨¤ë¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹¤À¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃã¤ÎÅò¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òº¬ËÜ¤«¤éÊ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢È¯ÁÛ¤ÎÂçÅ¾´¹¤Ç¤¢¤ë¡£
½¨µÈ¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢²¿¤«¤é²¿¤Þ¤Ç¶â¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Èà¤Î¡Ö²«¶â¤ÎÃã¼¼¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃã¤ÎÅò¤ÎÈþ°Õ¼±¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ó¥Á¥Æ¡¼¥¼¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
