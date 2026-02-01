「テラハ」島袋聖南、石倉ノア＆息子との家族ショット公開「美男美女一家」「憧れ」の声
【モデルプレス＝2026/02/01】恋愛リアリティーショー「テラスハウス」に出演していたモデルの島袋聖南が2月1日、自身のInstagramを更新。夫・石倉ノアと長男との3ショット写真や動画を公開し、話題となっている。
【写真】「テラハ」出演美女、イケメン夫＆息子顔出し
島袋は「２月ですね あっという間過ぎて焦る！1月は地方に行く機会多かったような」とつづり、夫の石倉と長男との写真や動画を投稿。長男を真ん中に、富士山を背景にした家族ショットや、石倉に教わりながら長男が薪を割る様子など家族が和やかに過ごす様子を公開している。
また、長男が沖縄の楽器・三線と思われるものを楽しそうにかき鳴らす動画も投稿しており「ぴよくんロックだねw」とユーモラスに言葉を添えている。
この投稿に「憧れの家族」「美男美女一家」「仲良し家族」「幸せ伝わってくる」「楽しそう」「こんな家族の休日が最高」などと反響が寄せられている。
島袋は2012年10月にスタートした「テラスハウス」の初期メンバーで、その後3回カムバック。軽井沢編に3年ぶり4度目の入居をし、石倉とゴールインした。ともに番組を卒業し、2019年4月より同棲開始。2021年2月に結婚を発表し、2022年4月に第1子が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
