元モー娘。久住小春、美背中＆美脚際立つ黒ロングワンピ姿公開「背中のラインに見惚れる」「圧巻スタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/02/01】元モーニング娘。で女優の久住小春が2月1日、自身のInstagramを更新。ベトナム滞在中のプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】33歳元モー娘。「圧巻スタイル」と話題の大胆露出ドレス姿
久住は「ベトナムで着たワンピース ＠hm ホリデーコレクションのもの」と、ファッションブランドH&Mのものであることをつづり、同地に滞在中のショットを複数枚投稿。滞在中の部屋でのショットや、プールサイドで食事を楽しむ姿などを投稿しており、ホルターネックのワンピースからは美しい背中のラインが、また座っているショットではスラリとした美しい脚がのぞいている。
この投稿には「背中のラインに見惚れる」「圧巻スタイル」「美しい背中に目がいく」「着こなせるのさすが」「素肌にドキドキする」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳元モー娘。「圧巻スタイル」と話題の大胆露出ドレス姿
◆久住小春、ベトナム滞在中のコーデ披露
久住は「ベトナムで着たワンピース ＠hm ホリデーコレクションのもの」と、ファッションブランドH&Mのものであることをつづり、同地に滞在中のショットを複数枚投稿。滞在中の部屋でのショットや、プールサイドで食事を楽しむ姿などを投稿しており、ホルターネックのワンピースからは美しい背中のラインが、また座っているショットではスラリとした美しい脚がのぞいている。
◆久住小春の投稿に反響
この投稿には「背中のラインに見惚れる」「圧巻スタイル」「美しい背中に目がいく」「着こなせるのさすが」「素肌にドキドキする」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】