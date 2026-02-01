沖田愛加アナ、美脚際立つミニスカピンクコーデ披露「脚が綺麗すぎる」「天使みたいに可愛い」
【モデルプレス＝2026/02/01】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が1月31日、自身のInstagramを更新。ふんわりとしたシルエットのミニスカート姿を公開した。
【写真】28歳美人アナ「脚が綺麗すぎる」ミニスカコーデ
沖田アナは「ボートレース見てくれてありがとう」「7時間の生放送とっても楽しかった」とつづり、オフショットを投稿。淡いピンクの襟付きニットに白いボリューム感のあるミニスカートを合わせ、ダークブラウンのロングブーツで美しい脚を際立たせたスタイリングを披露した。また、共演した動画クリエイター・ねおについて「初めましてのねおちゃんは、とっても可愛くて気さくで面白くて性格似てるところあるなと思いました（勝手に）笑」と紹介している。
この投稿に、ファンからは「脚が綺麗すぎてびっくりした」「ピンク似合いすぎる」「ミニ×ブーツの組み合わせ最強」「生放送後とは思えない可愛さ」「爽やかすぎる」「天使みたいに可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳美人アナ「脚が綺麗すぎる」ミニスカコーデ
◆沖田愛加アナ、美脚輝くミニスカ＆ロングブーツスタイル披露
沖田アナは「ボートレース見てくれてありがとう」「7時間の生放送とっても楽しかった」とつづり、オフショットを投稿。淡いピンクの襟付きニットに白いボリューム感のあるミニスカートを合わせ、ダークブラウンのロングブーツで美しい脚を際立たせたスタイリングを披露した。また、共演した動画クリエイター・ねおについて「初めましてのねおちゃんは、とっても可愛くて気さくで面白くて性格似てるところあるなと思いました（勝手に）笑」と紹介している。
◆沖田愛加アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚が綺麗すぎてびっくりした」「ピンク似合いすぎる」「ミニ×ブーツの組み合わせ最強」「生放送後とは思えない可愛さ」「爽やかすぎる」「天使みたいに可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】