吉沢亮・広瀬すず・田中泯ら「ヨコハマ国際映画祭」受賞者豪華集結「国宝」が7部門制覇
【モデルプレス＝2026/02/01】2月1日、「第47回ヨコハマ映画祭」の表彰式が神奈川・横浜市内にて開催され、豪華受賞者が集結した。
【写真】「国宝」吉沢亮・横浜流星が苦戦した歌舞伎 実際に演じる様子
ヨコハマ映画祭は、神奈川県横浜市で1980年から開催されている映画祭。映画ファン自らが自由に発想した“映画ファンのための映画祭”である。
主演女優賞を「遠い山なみの光」「ゆきてかへらぬ」の広瀬すず、主演男優賞を「国宝」の吉沢亮、「正体」の横浜流星が受賞。横浜は欠席となったが、「国宝」で共演した吉沢は「ともに大変な稽古を乗り越えた横浜流星と、作品は違いますが同じ賞を受賞できたことを、心から嬉しく思います」と語った。
「国宝」は作品賞、監督賞、脚本賞、主演男優賞、助演男優賞、審査員特別賞、特別大賞の7部門を制覇。助演男優賞を受賞した田中泯は「不安で不安で。まさに地獄のような、怖さの中に快楽が」と口に。また、李相日監督は「『李相日祭り』という言葉があったんですけど、『国宝祭』に訂正させていただいてよろしいでしょうか」とし、「6月に公開される前に完成披露の場で僕は『この映画は本当に総力戦だった』とお話したんですけども、本当にこの作品を作るハードルがものすごく高くてですね」「俳優たちの努力と、1人1人のスタッフと、関係する人たちの信頼関係と、絶対に日本にとって名刺のような作品を作るんだっていう意思がものすごくてですね、そういった意思の集まり、信頼の集まりがこの作品をここまで押し上げてくれた」とキャスト、スタッフへの思いを語った。（modelpress編集部）
作品賞：「国宝」
監督賞：李相日「国宝」
新人監督賞：団塚唯我「見はらし世代」
脚本賞：奥寺佐渡子「国宝」
撮影賞：月永雄太「旅と日々」「夏の砂の上」「海辺を行く道」
主演女優賞：広瀬すず「遠い山なみの光」「ゆきてかへらぬ」
主演男優賞：吉沢亮「国宝」、横浜流星「正体」
助演女優賞：河合優実「旅と日々」「敵」「悪い夏」「ルノワール」、伊東蒼「今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は」
助演男優賞：田中泯「国宝」
最優秀新人賞：黒崎煌代「見はらし世代」「今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は」、高田万作（※「高」は正式には「はしごだか」）「旅と日々」「もういちどみつめる」、林裕太「愚か者の身分」「君の顔では泣けない」
審査員特別賞：四代目中村鴈治郎「国宝」
特別大賞：種田陽平「国宝」
【Not Sponsored 記事】
【写真】「国宝」吉沢亮・横浜流星が苦戦した歌舞伎 実際に演じる様子
◆「第47回ヨコハマ映画祭」吉沢亮・広瀬すずら受賞
ヨコハマ映画祭は、神奈川県横浜市で1980年から開催されている映画祭。映画ファン自らが自由に発想した“映画ファンのための映画祭”である。
主演女優賞を「遠い山なみの光」「ゆきてかへらぬ」の広瀬すず、主演男優賞を「国宝」の吉沢亮、「正体」の横浜流星が受賞。横浜は欠席となったが、「国宝」で共演した吉沢は「ともに大変な稽古を乗り越えた横浜流星と、作品は違いますが同じ賞を受賞できたことを、心から嬉しく思います」と語った。
◆「ヨコハマ映画祭」映画「国宝」が7部門制覇
「国宝」は作品賞、監督賞、脚本賞、主演男優賞、助演男優賞、審査員特別賞、特別大賞の7部門を制覇。助演男優賞を受賞した田中泯は「不安で不安で。まさに地獄のような、怖さの中に快楽が」と口に。また、李相日監督は「『李相日祭り』という言葉があったんですけど、『国宝祭』に訂正させていただいてよろしいでしょうか」とし、「6月に公開される前に完成披露の場で僕は『この映画は本当に総力戦だった』とお話したんですけども、本当にこの作品を作るハードルがものすごく高くてですね」「俳優たちの努力と、1人1人のスタッフと、関係する人たちの信頼関係と、絶対に日本にとって名刺のような作品を作るんだっていう意思がものすごくてですね、そういった意思の集まり、信頼の集まりがこの作品をここまで押し上げてくれた」とキャスト、スタッフへの思いを語った。（modelpress編集部）
◆「第47回ヨコハマ映画祭」受賞一覧
作品賞：「国宝」
監督賞：李相日「国宝」
新人監督賞：団塚唯我「見はらし世代」
脚本賞：奥寺佐渡子「国宝」
撮影賞：月永雄太「旅と日々」「夏の砂の上」「海辺を行く道」
主演女優賞：広瀬すず「遠い山なみの光」「ゆきてかへらぬ」
主演男優賞：吉沢亮「国宝」、横浜流星「正体」
助演女優賞：河合優実「旅と日々」「敵」「悪い夏」「ルノワール」、伊東蒼「今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は」
助演男優賞：田中泯「国宝」
最優秀新人賞：黒崎煌代「見はらし世代」「今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は」、高田万作（※「高」は正式には「はしごだか」）「旅と日々」「もういちどみつめる」、林裕太「愚か者の身分」「君の顔では泣けない」
審査員特別賞：四代目中村鴈治郎「国宝」
特別大賞：種田陽平「国宝」
【Not Sponsored 記事】