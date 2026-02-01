◆バスケットボールＢ１リーグ第２１節 越谷８１―８０レバンガ北海道（１日・北海きたえーる）

Ｂ１東地区首位のレバンガ北海道が８０―８１で越谷に敗れ、ホームでの連勝は１３でストップした。宇都宮が敗れ首位はキープしたが、千葉Ｊを含め３チームが勝率で並んだ。２５歳の誕生日だったＳＧ富永啓生が、代名詞の３点シュート（Ｐ）を封じられながらも２１得点と奮闘。しかし、１点差でバースデー勝利を飾れず「勝てたら一番よかったけど」と悔しさをにじませた。

２点を追う第４クオーター残り１８秒、Ｃオカフォーのパスを受けた富永がほぼ正面からレイアップシュートを沈めた。土壇場での同点に喜びを爆発させ、観客席に向かってほえる。警戒され、３Ｐでの得点がない中でも２１得点。「チームによってディフェンスの方針もあるし、今日は相手が３ポイントをたぶんやらせたくなかった。こう守ってくるなら裏付いて、レイアップいけるなと思ったんで、後半はアグレッシブにやれた」と振り返った。

最後はわずかな差で敗れ、再び首位争いは三つどもえ。次週もホームで、西地区３位の三河を迎えての２連戦が待っている。「これからもっともっとタフな試合も続いていきますし、個人としてもチームとしても、飛躍できる１年を過ごしていけたら」と２５歳の誓いを立てた富永。厳しいマークの中でも、変わらず勝利へ導いていく。（山口 泰史）