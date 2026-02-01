北欧の冬空を想起させる暗い車内

サープ9000には2.3L 4気筒ターボが載り、ランチア・テーマ8.32より少し強力。B234型ユニットは当初202psが主張されたが、今回の車両はフロントノーズが尖った後期型で、ダイレクト・イグニッションにより223psを得ている。

【画像】アルファ・ロメオ、フィアット、ランチア、サーブ 「ティーポ4」の4きょうだい 後継に当たる166と9-5も 全94枚

更にこれは、カールソン・パッケージ。専用ボディキットの他、16インチの3スポーク・アルミホイールに、車高が落ちるサスペンションも組まれる。



サーブ9000 カールソン（1984〜1998年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

直立したダッシュボードが手前に迫り、運転席まわりは4台で1番タイト。サポート性はほどほどだが、バケットシートも備わる。ドアの内張りは厚みがあり、カーペットは毛足が長い。整ったセンターコンソールのデザインと相まって、高級感が漂う。

エアコンの操作パネルはサーブ900譲りだが、場違い感はなし。全面的にブラックな暗いコーディネートが、北欧の冬空を想起させる。

1385kgを刺激的に加速させる2.3Lエンジン

乗り心地は4台で1番硬く、ステアリングは重い。ブレーキは、テーマと同じくらい大径のベンチレーテッド・ディスク。回頭性は目からウロコなほど鋭く、ボディロールは小さい。タイトな操縦性で、コーナリングをより楽しめる。

8.8：1の圧縮比を得た2.3Lエンジンは、コンピューター制御で燃料が噴射されても、反応は今ひとつ。それでも、ドッカン・ターボ的な特性が面白い。アクセルペダルを踏み込むと、ブースト上昇とともに速度が増す。



サーブ9000 カールソン（1984〜1998年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

トラクション・コントロールが介入しつつ、33.9kg-mの最大トルクが幅205のピレリP700タイヤをこじらせる。1385kgのボディを、刺激的に加速させる。

3台とは世代が異なるような164

アルファ・ロメオ164の魅惑的なツートーン・ドアを開くと、モダンなインテリアで迎えられる。エアコンとステレオの操作パネルには、細かなラインが施されたボタンが整然と並ぶ。リアの読書灯スイッチも同様。細部に至るまで、調和を感じる。

キーを回すプロセスから、高速道路でのロードノイズまで、3台とは世代が異なるよう。フィアット由来の部品を多用しつつ、開発へ多大な時間が投じられたことを伺わせる。



アルファ・ロメオ164 クアドリフォリオ（1987〜1998年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

今回の164は、3.0L V6 12バルブエンジンを積んだクアドリフォリオ。10.0：1の高圧縮比で202psと26.9kg-mを発揮し、1444kgのボディを活発に走らせる。25mmほど車高が落とされたサスペンションには、アダプティブダンパーが標準で装備される。

この車両には、アルファ・ロメオ147 GTAのリミテッドスリップ・デフとブレーキが組まれ、ホイールも当時物のデザインだが17インチ。控えめな変更が好印象だ。

鋭敏に反応するブッソ設計のV6エンジン

アクセルペダルは軽く踏め、ジュゼッペ・ブッソ氏の設計によるV6エンジンの反応は鋭敏。バリトンサウンドを奏でながら、4000rpm以上で一段パワー感が高まる。

ショートレシオが組まれた5速マニュアルの変速感は、4台で1番滑らか。シフトレバーの動きに、無駄もない。ステアリングはややダイレクト感に欠け、パワーオン時はトルクステアが僅かに生じるが、回頭性は9000より鮮明だ。



アルファ・ロメオ164 クアドリフォリオ（1987〜1998年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

コーナリングはホットハッチのように積極的だが、1444kgの車重をダンパーが巧みに受け止め、マナーはニュートラル。乗り心地は印象的に優れ、ボディも水平に保たれる。

乗るほどに愛情が湧く164は、不調にあったアルファ・ロメオを好転させた。1993年のフェイスリフトを経て、同等スペックのBMW 5シリーズに並ぶ価格が設定され、価値の高い上級サルーンという認識は一層広まった。

新たな時代の幕開けといえた技術共有

アルファ・ロメオはその後、166とひと回り小さい156を投入。前者は販売が伸びなかったものの、155の後を継いだ後者には多くの注目が向けられた。その裏で、フィアットとランチアは充分な支持を集められずにいた。テーマには、ワゴンも用意されたが。

最終的にランチアは失速し、1994年に英国や日本から撤退。テーマを改良したカッパが登場するものの、迷走感は否めなかった。フィアットは、小型車中心へ方針を改めた。



手前からフィアット・クロマ CHT、ランチア・テーマ 8.32、サーブ9000 カールソン、アルファ・ロメオ164 クアドリフォリオ。 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

サーブは北米市場で成功。後に買収されるゼネラル・モーターズから資金提供を受け、ラインナップの拡大も進められ、束の間だが黄金期を謳歌している。

タイプ4が生産終了を迎える頃には、自動車市場は大きく変化していた。4ブランドでの技術共有は、新たな時代の幕開けといってよかった。それでも、そこから生まれた4台の個性は、明確に異なっていた。

協力：ヘイスロップ・パーク、ワーナーホテルズ、サーブ・オーナーズ・クラブ・オブGB、アルファ・ロメオ・オーナーズ・クラブUK、アングリア・カー・オークションズ社、マクグラス・マセラティ社

ティーポ4から生まれた4モデルのスペック アルファ・ロメオ164 クアドリフォリオ（1987〜1998年／英国仕様）

英国価格：2万5965ポンド（1991年時）／1万5000ポンド（約312万円）以下（現在）

生産数：27万3857台（164合計）

全長：4555mm

全幅：1760mm

全高：1400mm

最高速度：230km/h

0-97km/h加速：7.8秒

燃費：7.6km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1444kg

パワートレイン：V型6気筒2959cc 自然吸気 SOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：202ps/5800rpm

最大トルク：27.3kg-m/4400rpm

ギアボックス：5速マニュアル／前輪駆動

サーブ9000 カールソン（1984〜1998年／英国仕様）

英国価格：2万8595ポンド（1991年時）／1万ポンド（約208万円）以下（現在）

生産数：50万3087台（9000合計）

全長：4780mm

全幅：1764mm

全高：1420mm

最高速度：233km/h

0-97km/h加速：7.4秒

燃費：7.3km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1385kg

パワートレイン：直列4気筒2290cc ターボチャージャー DOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：223ps/6500rpm

最大トルク：33.9kg-m/2000rpm

ギアボックス：5速マニュアル／前輪駆動

ランチア・テーマ 8.32（1984〜1994年／英国仕様）



アルファ・ロメオ164 クアドリフォリオ（1987〜1998年／英国仕様）

英国価格：3万7500ポンド（1988年時）／3万5000ポンド（約728万円）以下（現在）

生産数：33万6000台（テーマ合計）

全長：4590mm

全幅：1733mm

全高：1433mm

最高速度：223km/h

0-97km/h加速：7.2秒

燃費：5.5km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1423kg

パワートレイン：V型8気筒2927cc 自然吸気 DOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：215ps/6750rpm

最大トルク：28.9kg-m/4500rpm

ギアボックス：5速マニュアル／前輪駆動

フィアット・クロマ CHT（1985〜1996年／英国仕様）

英国価格：9364ポンド（1987年時）／6000ポンド（約124万円）以下（現在）

生産数：43万8000台（クロマ合計）

全長：4495mm

全幅：1760mm

全高：1433mm

最高速度：181km/h

0-97km/h加速：12.1秒

燃費：11.0km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1084kg

パワートレイン：直列4気筒1995cc 自然吸気 DOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：91ps/5500rpm

最大トルク：17.1kg-m/2800rpm

ギアボックス：5速マニュアル／前輪駆動