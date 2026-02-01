SHISHAMO、USJで絶叫 ハリドリ、ダイナソー…「めちゃめちゃ満喫」 『ユニ春！ライブ 2026』は超熱狂に
ロックバンド・SHISHAMOが1月31日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（大阪市此花区）に初登場した。
【写真多数】SHISHAMOが「ジョーズ」に絶叫 『ユニ春！ライブ 2026』超熱狂の様子も
SHISHAMOは、学生の“一生忘れられない”春の思い出づくりを応援するキャンペーン『ユニ春』のスペシャルライブ『ユニ春！ライブ 2026』の初日にパフォーマンスを披露。
ニューヨーク・エリアのグラマシーパークを舞台に、「明日も」をはじめ、「恋する」や「君の目も鼻も口も顎も眉も寝ても覚めても超素敵!!!」などの人気ナンバーを含む『ユニ春』スペシャルのセットリストで魅了。パークの仲間たちが登場した「君と夏フェス」では会場のボルテージが急上昇し、超熱狂に包まれた。
また、メンバーは、ライブに先駆けてパークをめぐり、アトラクションを満喫。「すごく久しぶりにパークに遊びに行ったけど、めちゃめちゃ楽しかった！前に行った時のことをたくさん思い出しました！」（宮崎朝子）、「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドを最初と最後に2回乗って、ザ・フライング・ダイナソーに乗って、他にもたくさん乗ってめちゃめちゃ満喫しました！大人になってからここまで1日遊ぶんだ！と思うぐらい楽しんだ！」（松岡彩）と語っていた。
2月7日にはCUTIE STREET、8日にはFRUITS ZIPPER、14日にはTHE RAMPAGE、15日にはマルシィが登場する。
■宮崎朝子コメント
この春は、ぜひみんなにユニバーサル・スタジオ・ジャパンへ遊びに来てもらえたらと思っています。きっと素敵な思い出ができるはずです。みんなで過ごした楽しい思い出は、大人になってからも、何年たっても自分の力になって、もう少し頑張ろうと背中を押してくれるものです。そんな素敵な思い出を、この春みんなで一緒に作ってほしいと思っています。
■松岡彩コメント
地元が大阪で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンには何度も来ていて、本当に色々な思い出があります。その思い出があるから頑張れることもあって、自分にとってとても大切な存在です。自分がそうしてきたように、みなさんにもパークでたくさん楽しい思い出を作ってほしいです。そして、その思い出を糧に、いろんな目標や勉強に向かって進んでいってもらえたらうれしいです。
HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.
MINIONS TM & (C) 2026Universal Studios.
(C) Nintendo
(C)GOOD CREATORS RECORDS / UNIVERSAL SIGMA
TM and (C) 2026 Sesame Workshop
(C) 2026 Peanuts
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ6010902
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.
【写真多数】SHISHAMOが「ジョーズ」に絶叫 『ユニ春！ライブ 2026』超熱狂の様子も
SHISHAMOは、学生の“一生忘れられない”春の思い出づくりを応援するキャンペーン『ユニ春』のスペシャルライブ『ユニ春！ライブ 2026』の初日にパフォーマンスを披露。
ニューヨーク・エリアのグラマシーパークを舞台に、「明日も」をはじめ、「恋する」や「君の目も鼻も口も顎も眉も寝ても覚めても超素敵!!!」などの人気ナンバーを含む『ユニ春』スペシャルのセットリストで魅了。パークの仲間たちが登場した「君と夏フェス」では会場のボルテージが急上昇し、超熱狂に包まれた。
2月7日にはCUTIE STREET、8日にはFRUITS ZIPPER、14日にはTHE RAMPAGE、15日にはマルシィが登場する。
■宮崎朝子コメント
この春は、ぜひみんなにユニバーサル・スタジオ・ジャパンへ遊びに来てもらえたらと思っています。きっと素敵な思い出ができるはずです。みんなで過ごした楽しい思い出は、大人になってからも、何年たっても自分の力になって、もう少し頑張ろうと背中を押してくれるものです。そんな素敵な思い出を、この春みんなで一緒に作ってほしいと思っています。
■松岡彩コメント
地元が大阪で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンには何度も来ていて、本当に色々な思い出があります。その思い出があるから頑張れることもあって、自分にとってとても大切な存在です。自分がそうしてきたように、みなさんにもパークでたくさん楽しい思い出を作ってほしいです。そして、その思い出を糧に、いろんな目標や勉強に向かって進んでいってもらえたらうれしいです。
HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.
MINIONS TM & (C) 2026Universal Studios.
(C) Nintendo
(C)GOOD CREATORS RECORDS / UNIVERSAL SIGMA
TM and (C) 2026 Sesame Workshop
(C) 2026 Peanuts
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ6010902
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.