「中国地区選手権競走・Ｇ１」（１日、下関）

今節Ｇ１デビューの安井瑞紀（３２）＝岡山・１２０期・Ａ１＝が４日目４Ｒをイン逃げで勝利。５走目にして初めて１着をもぎ取った。

２０１７年５月デビューの安井は前期（昨年５〜１０月）までＡ２級すら昇格がなかったが、今期（昨年１１月〜今年４月）に初めて一気にＡ１級に昇格。そして、８年３カ月でＧ１に初めて出走し、５走目で初１着だ。

レースが５号艇の辻栄蔵（広島）が欠場して５艇での争いに。１号艇で登場の安井はインからコンマ１７のスタート。１Ｍをしっかりと先に回ったが、６号艇で５コースの柳生泰二（山口）が内を差してきて接戦に。それでもバックあたりから外を伸びた安井が、柳生を制して２Ｍを先取り。そのまま押し切った。

レース後の安井は「良かったです。ホッとしました」と笑顔。続けて「柳生さんのプレッシャーがすごかったし、２Ｍは失敗しました。でも、エンジンのおかげで勝てました。変わらず伸びがいいし、ターンもまずまずだと思います」とレースを振り返りつつ、自身の機力を分析していた。

安井は予選を全て走り切り、５走で得点率は３・８０。４Ｒ終了時点で３８位タイ。予選突破は絶望的だが、機力は上昇ムードだけに、残り２日間も奮闘しそうだ。