¡Ö·Ð¸³¤¬½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×À¤³¦Áª¼ê¸¢34°Ì¤Î¼º°Õ¤«¤é5¥«·î¡Ä¸ÞÎØ²¦¼Ô¤Î¶â¸À¶»¤ËºÆ½ÐÈ¯¡¡¹¥Áö¤ÎµÈÅÄÍ´Ìé¤¬ÉÁ¤¯MGC¤Ø¤Î¥×¥é¥ó¤Ï¡ÚÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¡Û
¡¡¢¡ÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê1Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¹âºê»³¡¦¤¦¤ß¤¿¤Þ¤´Á°¡Á¥¸¥§¥¤¥ê¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢42¡¦195¥¥í¡Ë¡á¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Îµ¤¾Ý¾ò·ï¤ÏÀ²¤ì¡¢µ¤²¹10ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ44¡ó¡¢ËÌËÌÀ¾¤ÎÉ÷2¡¦7¥á¡¼¥È¥ë
¡¡¥²¥¿¥Á¥ç¥¦¡¦¥Þ¥¹¥ì¥·¥ã¡Ê¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡Ë¤¬2»þ´Ö6Ê¬50ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤ÏµÈÅÄÍ´Ìé¡ÊGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ç2»þ´Ö6Ê¬59ÉÃ¤Î2°Ì¡£¹õÅÄÄ«Æü¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤Ï3°Ì¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú6¿Í¤¬MGCÀÚÉä¡ª¡¡¾å°ÌÀ®ÀÓ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡33¥¥í¤¹¤®¤Ë¥Þ¥¹¥ì¥·¥ã¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤Ï37¥¥í¤¹¤®¤«¤éµÈÅÄ¤È¹õÅÄ¤Ë¤è¤ëÀÄ³ØÂç¤ÎOB¡¢¸½Ìò¤Ë¤è¤ë°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹õÅÄ¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï40¥¥í¤¹¤®¤Îµë¿å¤Ç¡ÖÄ«Æü¤¬¡Êµë¿å¤ò¡Ë¼è¤ë¤¿¤á¤Ë´ó¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¡×¤È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£µÈÅÄ¤¬ÀèÇÚ¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï2024Ç¯¤ÎÊ¡²¬¹ñºÝ¤òÆüËÜÎòÂå3°Ì¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î2»þ´Ö5Ê¬16ÉÃ¤ÇÀ©¤·¡¢ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢Æ±Áª¼ê¸¢¤Ï34°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£½é¤Î²Æ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÄ´À°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢ÈèÏ«¤¬È´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¼ÂÎÏ¡¢·Ð¸³ÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤¿¡×Ãæ¤Ç¡¢Æ±Áª¼ê¸¢¸å¤Ë2000Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¹â¶¶¾°»Ò¤µ¤ó¤«¤é¡Ö°ìÅÙ¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤È¡¢¹ñÆâ¤ÎÂç²ñ¤¬¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½õ¸À¤µ¤ì¡¢¼¡¤Ø¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Öº£²ó¤âÎý½¬¼«ÂÎ¤Ï12·î¤ËÁ´¤Æ½ª¤¨¤Æ¡¢1·î¤Ï±ØÅÁ¤ÈÃ»¤¤µ÷Î¥¤ÎÎý½¬¤ÇÍ¾Íµ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤³¤Ê¤»¤¿¡£Èæ³ÓÅªº£²ó¤Ï·Ú¤¤¾õÂÖ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·Ð¸³ÃÍ¤¬¿·¤¿¤ËÁý¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁíÀª16¿Í¤Ë¡ª¡¡MGC½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¼Ô¤Ï¡Ä¤³¤Á¤é¡Û
¡¡º£Âç²ñ¤ÇMGC½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Íè½©¤Î¥ì¡¼¥¹¤ØÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¡£º£¸å¤Ï³¤³°¥ì¡¼¥¹¤ÎÄ©Àï¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢µÏ¿¤è¤ê½ç°ÌÁè¤¤¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£28ºÐ¤ÎµÈÅÄ¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤âÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤âÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê30Âå¡£·Ð¸³¤¬½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¡£