¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ÀèÈ¯¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤òÁö¤ê¤¤ë¡×FA»ÄÎ±¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÅìÉÍµð¤¬SÁÈ¤ÎàÆÃ¸¢á¤òÊü´þ¤·¤¿¤ï¤±
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê1Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀï¤¤¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤¿¡£Îý½¬³«»ÏÁ°¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Öº£Ç¯¤â1Ç¯´Ö¡¢Ãå¤¤¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¡¢º£Ç¯¤ÏµåÃÄ¤¬Ê¡²¬°ÜÅ¾¸å½é¤Î3Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¡£´üÂÔÃÍ¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤À¡£
¡¡ÌøÅÄÍª´ô¤ä¶áÆ£·ò²ð¤é¼çÎÏ¤ÎSÁÈ¤¬µÜºê¤ËÉÔºß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥×½øÈ×¤Ï¼ã¼ê¤ÎÊ³Æ®¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ò¡Ö¤ª¤ä¡©¡×¤È»×¤ï¤»¤¿¤Î¤¬º£¥ª¥Õ¡¢Ä¹´ü´Ö½Ï¹Í¤ÎËö¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤ËFA»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÅìÉÍµð¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹±¦ÏÓ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£¥¥ã¥ó¥×¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÆÈ¼«Ä´À°¤¬µö¤µ¤ì¤ëSÁÈ¤ËÇÛ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤Ç¤ËµÜºêÆþ¤ê¤·¡¢½éÆü¤«¤éAÁÈ¡Ê1·³¡Ë¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á´¤Æ¤ÎÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¶¦¤Ë¾Ã²½¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Î¥Ã¥¯¤Ê¤ÉAÁÈ¤ÎÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅìÉÍ¤Ï¡Ö°ì¿Í¤Ç¤ä¤ì¤ëÎý½¬¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¤Ï¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤ÎÄ¥¤ê¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÎý½¬¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Í×¤Ï¡¢SÁÈ¤ÎàÆÃ¸¢á¤òÊü´þ¤·¤Æ¤Þ¤Çº£¥¥ã¥ó¥×¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤³¤³¤Ë¡¢ÅìÉÍ¤Îº£µ¨¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢ÀèÈ¯¤ÎÏÈ¤ÏÉ¬Á³Åª¤Ë°ì¤Ä¶õ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÏÈ¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±»êÆñ¤Î¶È¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¥×¥í14Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤À¤«¤é¤³¤½Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯»ý¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï·ë²Ì¤Ç¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ÀèÈ¯¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤òÁö¤ê¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò¤¤¤Þ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡Îý½¬¾ì½ê¤òÁö¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ16¤òÇØÉé¤¦ÃË¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£·ë²Ì¤ÇÊÖ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡ÊÀÐÅÄÂÙÎ´¡Ë