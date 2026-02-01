¡Ö¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡×ÇÐÍ¥¤¬·ãÊÑ¡ªà´éÌÌ¥Ò¥²¤À¤é¤±á¾¾ÈøÍ¡¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¶Ã¤¡Ö¤¹¤´¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¡×¡ÖÁ´¤¯°ã¤¦¡×
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¾¾ÈøÍ¡(¤µ¤È¤ë)¡£
¡¡ÈþÇ»¤ÎÍ×¾×¤Ç¤¢¤ë±¾Â¾ë¤Î¾ë¼ç¡¦ÂçÂô¼¡Ïºº¸±ÒÌçÌò¤Î¾¾Èø¤Ï¡¢¥¢¥´¤«¤é¤³¤á¤«¤ß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç´é¤ÎÎØ³Ô¤Ë±è¤Ã¤ÆÉ¦¤òÃß¤¨¤¿à´éÌÌ¥Ò¥²¤À¤é¤±á¤Î»Ñ¤Ç1ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè5²ó¡Ö±³¤«¤é½Ð¤¿¼Â(¤Þ¤³¤È)¡×¤«¤éÅÐ¾ì¡£Àï¹ñÉð¾¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÝÎ©¤Ä¹ë·æ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½Ð±é¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¾¾Èø¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê±é¤¸¤ë»ö¤Î¤Ê¤¤Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤ä¤ä¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¹ë·æÀ®Ê¬¤òÁíÆ°°÷¤·¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅº¤¨¡¢Ìò¤ËÀ®¤êÀÚ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥ç¥Ã¥È¤òºòÇ¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2016Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡×¤Ç¤ÏÎäÀÅ¤µ¤ÈÌî¿´¤ò¹ç¤ï¤»»ý¤ÄÀ¯¼£²È¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾Èø¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ëºÇ¿·»Ñ¤Ë¡Ö¤¹¤´¡ª¡×¡Ö»³Â±??¡×¡ÖÉ¦¤¢¤ë¤ÈÄ¶¡¼¡¼¡¼¡¼³Ê¹¥ÎÉ¤¤¡¢¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬Á´¤¯°ã¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤À¤«¤éÉ¦¤òÀ¸¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤ÇËè½µÆüÍË¸á¸å8»þ¤«¤é¡¢NHKBS¤Ï¸á¸å6»þ¤«¤é¡¢BSP4K¤Ç¤Ï¸á¸å0»þ15Ê¬¤«¤é¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£