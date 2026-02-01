【近畿の天気】２日（月）はこの時季らしい寒さ　お帰りの時間は折りたたみ傘を　４日（水）立春から寒さ和らぐ　花粉症の方は「本格飛散前」から対策を

２月２日（月）の近畿地方は、この時季らしい空気の冷たさを感じられるでしょう。お帰りの時間は、雨や雪の降る時がありそうです。



近畿地方は気圧の谷の影響で、天気は下り坂でしょう。北部も含めて昼過ぎまで広く晴れますが、次第に雲が多くなりそうです。



夕方以降は北部を中心に雪や雨が降るでしょう。夜は京阪神を含めた中部や南部でもあちらこちらでにわか雨やにわか雪がありそうです。局地的には雷を伴って、降り方の強まるおそれがあります。お帰りの時間は折りたたみの傘があると安心です。





朝の最低気温は前日と同じくらいの所が多く、マイナス２℃〜４℃くらいでしょう。日中の最高気温は７℃〜１０℃くらいで、この時季らしい空気の冷たさを感じられそうです。体を冷やさないように暖かくしてお過ごしください。この先は、気温の変化が大きくなるでしょう。３日（火）は北部で雪や雨の降る所があり、寒さも続きます。ただ二十四節気の立春にあたる４日（水）から５日（木）にかけては一時的に寒さが和らぎ、３月並みの陽気になる所もありそうです。スギ花粉がわずかながら飛ぶ可能性がありそうで、スギ花粉のアレルギーのある方は「本格的な飛散が始まる前」に予防薬を服用するなど早めの対策を心掛けましょう。北部でも晴れ間がありそうで、積雪の多い地域ではなだれや屋根からの落雪にご注意ください。６日（金）は雨の降る所があるでしょう。日中は気温が上がりますが、夜からはまた寒さが戻りそうです。７日（土）〜８日（日）は強い寒気の影響で、北部を中心に雪が降り、風が冷たく厳しい寒さになる見通しです。気温のアップダウンで体調を崩さないように気を付けましょう。