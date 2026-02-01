アニメ『株式会社マジルミエ』公式X（旧ツイッター）アカウントが1日に更新され、越谷仁美役の声優・花守ゆみりが降板することが発表された。

同アニメは、原作・岩田雪花、作画・青木裕による人気漫画を原作としており、2024年に第1期が放送された。2026年7月より第2期が放送スタートすることも決定している。

公式サイトは1日、「この度、越谷仁美役 花守ゆみりさんにつきまして、所属事務所であるtomorrow jam様との協議を重ねた結果、越谷役の降板が決定したことをお知らせいたします」と発表した。「本件に関しては、事務所様から降板のお申し出をいただき、慎重に協議を重ね、双方合意の結果となっております」としており、詳細が決定次第新キャストについて発表するという。

花守の所属事務所所tomorrow jamも公式サイトを更新し、降板について報告した。1日15時現在、花守が他の役も降板するとはアナウンスされておらず、ネット上で「何があったの！？」「あんなぴったりだっただけに残念すぎる」「体調面の理由とかじゃなきゃいいけど…」と戸惑う声も広がっている。