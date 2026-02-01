なにわ男子・大西流星＆timelesz原嘉孝、“キャスティング問題”でシンクロ回答「スラムダンク」桜木花道役に選んだ俳優とは
【モデルプレス＝2026/02/01】なにわ男子の大西流星とtimeleszの原嘉孝が、2月2日19時から放送の『ネプリーグSP』に出演。「キャスティングミュージアム」で同じ俳優を選ぶ。
【写真】STARTOアイドル2人が「スラムダンク」桜木花道役に選んだ人気俳優
今回は、ミュージカル『どろんぱ』チームVSドラマ『にこたま』チームVS土ドラ『横浜ネイバーズ』チームによる、豪華三つどもえ俳優対決を届ける2時間スペシャル。ミュージカル『どろんぱ』チームは、原田泰造（ネプチューン）に加え、小池徹平、生駒里奈、真琴つばさ、木内健人が集結。舞台で鍛え上げられた表現力と集中力を武器に挑む。ドラマ『にこたま』チームは、名倉潤（ネプチューン）と林修に加え、瀬戸康史、筒井真理子、高橋克実という実力派俳優陣が参戦。安定感と経験値を生かした“大人の頭脳戦”で勝利を引き寄せられるか。土ドラ『横浜ネイバーズ』チームには、堀内健（ネプチューン）に加え、大西、原、平祐奈、紺野彩夏が顔をそろえる。なお、木内、筒井、原、紺野の4人は『ネプリーグ』に初登場となる。
挑戦するステージは、1stステージ「スワイプリーグ」、2ndステージ「私はロボットではありませんクルーズ」、3rdステージ「キャスティングミュージアム」、4thステージ「ハイパーボンバー」の全4ステージ。ミュージカル『どろんぱ』チームの小池は、約15年ぶりの『ネプリーグ』参戦となり、「進化を見せます！」と気合十分。そんな小池が大きな期待を寄せるのが、元宝塚月組トップスターの真琴。真琴は「この2〜3カ月分の『ネプリーグ』を勉強してきた」と語り、準備万端。その実力は。
一方、『ネプリーグ』初登場となる木内は、バラエティー番組自体が初挑戦。「自信は全くないんですけど、timeleszの原くんには絶対に負けたくない！」と、かつてミュージカルで共演し親交を深めた原に対して、ライバル心をむき出しにする。原は「余裕ですよ」と豪語しつつ、「ケンティー（木内）さん、初バラエティーでめちゃめちゃ緊張してました」と収録前の様子を暴露し、スタジオは笑いに包まれる。
続いて、ドラマ『にこたま』チームの瀬戸は、筒井、高橋という先輩俳優を前に、「（チームのメンバーを）めちゃくちゃ信頼してます」とリラックスした表情を見せる。初登場の筒井も「頑張ります！」と笑顔で応じ、チームの結束力に期待が高まる。敵チームの小池も「大人の雰囲気があって落ち着きもあるので、いいところまでいきそうな気がしますね」と分析。すると原田が「ただ（1stステージのスワイプが）遅そうだよね」と鋭いツッコミを入れ、再び笑いが起こる。
また、土ドラ『横浜ネイバーズ』チームの大西は、「チームワークでは負けてないと思います。ただ、1つ心配なのが…原くんがさっき、（敵チームに出題された）洋服問題の画像を見て、“全部同じに見える”って言い出して。マジで激ヤバかもしれないです」と不安を吐露。原は「服（問題）じゃなければ大丈夫。timeleszとしてデビューするまでは、タンクトップ、サンダル、短パンで出歩いてたから」と、苦しい（？）弁解する場面も。そんな土ドラ『横浜ネイバーズ』チームに最初に出題されたのは、ドラマにもゆかりのある中華料理に関する問題。一同は「おお〜！」「やったー！」と盛り上がり、大西も「中華大好き〜！」と無邪気なリアクションを見せる。満面の笑みでスタートを切った土ドラ『横浜ネイバーズ』チームは、この勢いのまま好成績を残すことができるのか。
3rdステージ「キャスティングミュージアム」では、「もしも、あなたが日本の有名人をキャスティングするなら誰？」をテーマに、有名作品などに登場する役柄を誰が演じるのがいいのか予想する。20代から40代の男女300人に聞いたアンケートで、10位以内にランクインすればポイントを獲得できる。最初に挑戦するのは、小池＆原田、瀬戸＆高橋、大西＆原の各チーム2人ずつ。「もしも実写版『スラムダンク』で桜木花道役をキャスティングするなら誰？」という問題に対し、大西と原はまさかの同回答。大西は「役によって体形管理や役作りをすごいされているイメージがある」と理由を語り、原も「熱さがすごくある方」と共感し、2人そろって「鈴木亮平」をキャスティングする。ダブル正解となれば高得点獲得のチャンスだが、その結果はいかに？（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】STARTOアイドル2人が「スラムダンク」桜木花道役に選んだ人気俳優
◆原嘉孝「ネプリーグ」初参戦
今回は、ミュージカル『どろんぱ』チームVSドラマ『にこたま』チームVS土ドラ『横浜ネイバーズ』チームによる、豪華三つどもえ俳優対決を届ける2時間スペシャル。ミュージカル『どろんぱ』チームは、原田泰造（ネプチューン）に加え、小池徹平、生駒里奈、真琴つばさ、木内健人が集結。舞台で鍛え上げられた表現力と集中力を武器に挑む。ドラマ『にこたま』チームは、名倉潤（ネプチューン）と林修に加え、瀬戸康史、筒井真理子、高橋克実という実力派俳優陣が参戦。安定感と経験値を生かした“大人の頭脳戦”で勝利を引き寄せられるか。土ドラ『横浜ネイバーズ』チームには、堀内健（ネプチューン）に加え、大西、原、平祐奈、紺野彩夏が顔をそろえる。なお、木内、筒井、原、紺野の4人は『ネプリーグ』に初登場となる。
◆小池徹平、15年ぶり「ネプリーグ」出演
挑戦するステージは、1stステージ「スワイプリーグ」、2ndステージ「私はロボットではありませんクルーズ」、3rdステージ「キャスティングミュージアム」、4thステージ「ハイパーボンバー」の全4ステージ。ミュージカル『どろんぱ』チームの小池は、約15年ぶりの『ネプリーグ』参戦となり、「進化を見せます！」と気合十分。そんな小池が大きな期待を寄せるのが、元宝塚月組トップスターの真琴。真琴は「この2〜3カ月分の『ネプリーグ』を勉強してきた」と語り、準備万端。その実力は。
一方、『ネプリーグ』初登場となる木内は、バラエティー番組自体が初挑戦。「自信は全くないんですけど、timeleszの原くんには絶対に負けたくない！」と、かつてミュージカルで共演し親交を深めた原に対して、ライバル心をむき出しにする。原は「余裕ですよ」と豪語しつつ、「ケンティー（木内）さん、初バラエティーでめちゃめちゃ緊張してました」と収録前の様子を暴露し、スタジオは笑いに包まれる。
続いて、ドラマ『にこたま』チームの瀬戸は、筒井、高橋という先輩俳優を前に、「（チームのメンバーを）めちゃくちゃ信頼してます」とリラックスした表情を見せる。初登場の筒井も「頑張ります！」と笑顔で応じ、チームの結束力に期待が高まる。敵チームの小池も「大人の雰囲気があって落ち着きもあるので、いいところまでいきそうな気がしますね」と分析。すると原田が「ただ（1stステージのスワイプが）遅そうだよね」と鋭いツッコミを入れ、再び笑いが起こる。
また、土ドラ『横浜ネイバーズ』チームの大西は、「チームワークでは負けてないと思います。ただ、1つ心配なのが…原くんがさっき、（敵チームに出題された）洋服問題の画像を見て、“全部同じに見える”って言い出して。マジで激ヤバかもしれないです」と不安を吐露。原は「服（問題）じゃなければ大丈夫。timeleszとしてデビューするまでは、タンクトップ、サンダル、短パンで出歩いてたから」と、苦しい（？）弁解する場面も。そんな土ドラ『横浜ネイバーズ』チームに最初に出題されたのは、ドラマにもゆかりのある中華料理に関する問題。一同は「おお〜！」「やったー！」と盛り上がり、大西も「中華大好き〜！」と無邪気なリアクションを見せる。満面の笑みでスタートを切った土ドラ『横浜ネイバーズ』チームは、この勢いのまま好成績を残すことができるのか。
◆大西流星＆原嘉孝「キャスティングミュージアム」でまさかの同回答
3rdステージ「キャスティングミュージアム」では、「もしも、あなたが日本の有名人をキャスティングするなら誰？」をテーマに、有名作品などに登場する役柄を誰が演じるのがいいのか予想する。20代から40代の男女300人に聞いたアンケートで、10位以内にランクインすればポイントを獲得できる。最初に挑戦するのは、小池＆原田、瀬戸＆高橋、大西＆原の各チーム2人ずつ。「もしも実写版『スラムダンク』で桜木花道役をキャスティングするなら誰？」という問題に対し、大西と原はまさかの同回答。大西は「役によって体形管理や役作りをすごいされているイメージがある」と理由を語り、原も「熱さがすごくある方」と共感し、2人そろって「鈴木亮平」をキャスティングする。ダブル正解となれば高得点獲得のチャンスだが、その結果はいかに？（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】