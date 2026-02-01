声優・早見沙織、美脚＆ほっそり二の腕際立つドレス姿にファン釘付け「女神のよう」「圧倒的な透明感」
【モデルプレス＝2026/02/01】声優の早見沙織が1月31日、自身のInstagramを更新。透明感際立つシースルー衣装姿を公開し、注目を集めている。
【写真】34歳美人声優、透けドレス姿で魅力全開
早見は「＃リスアニ！LIVE 2026 今年最初のライブでした ありがとうございました！」とつづり、幕張メッセで出演した音楽フェスでのオフショットを公開。淡いパープルのレーストップスにシースルー素材のトップスを重ね、幾重にも重なったボリュームたっぷりの白いチュールスカートを合わせたドレス姿を披露した。足元には白のショートブーツを合わせ、透明感あふれる姿を見せている。
この投稿に、ファンからは「美しい」「まるで本物の女神のよう」「淡いパープルが似合いすぎ」「圧倒的な透明感で感動」「最高に綺麗」「気品がある」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆早見沙織、チュール×シースルーの幻想的なドレス姿を披露
◆早見沙織の投稿に反響
