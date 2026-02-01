久間田琳加、スリットワンピで大人の魅力全開「美脚がまぶしい」「ドキッとした」
【モデルプレス＝2026/02/01】モデルで女優の久間田琳加が1月31日、自身のInstagramを更新。深いスリット入りのドレス姿を披露し、話題を呼んでいる
【写真】24歳美人女優「美脚がまぶしい」スリットドレス姿
久間田は「少しおめかしした日」とつづり、淡いピンク地に黒の花柄があしらわれたロングワンピース姿で、階段に佇むショットを投稿。ワンピースのサイドには大胆なスリットが入っており、すらりと伸びた美しい脚がのぞいている。タイトなシルエットのドレスは抜群のスタイルを際立たせ、普段のキュートな印象とは違った大人の魅力あふれる姿を見せている。
この投稿には「美脚がまぶしい」「大人っぽさが増しててドキッとした」「りんか丈じゃなくても素敵」「階段ショットが映画みたい」「エレガントな色気がすごい」「新鮮な雰囲気」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
