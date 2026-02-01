■これまでのあらすじ

不機嫌な妻を持て余している夫だが、妻からすれば夫は何もわかっていなかった。娘が熱を出せばワンオペ育児状態の妻が仕事を早退しなければならない。そうとも知らずのんきな電話をかけてくる義母にイライラしてしまう。言いたいことを言えない日々に、妻は爆発寸前だった。



夫のやることなすことにイライラしてしまう…。そうじゃない、やってほしいのはそういうことじゃない。どうしてうまくいかないの…？

一度こじれた会話は元通りにはならず、私はまた言いたいことを飲み込んでしまいました。その結果、つっけんどんな言葉だけが口をついて出るようになってしまって…。どうせ助けてくれない人に何を言ってもムダ。でも、このままでいいとも思えない。私は関係修復の機会をうかがい、そして家族旅行を提案してみましたが、夫は頭ごなしに私を「ワガママ」だと叱りつけたのです。そうだよね、こんな空気じゃそうなるよね…。夫を傷つけたいわけでも、嫌いになったわけでもない。娘のことだって何より大事なのに。どうしてこんなにままならない日々が続くのでしょうか…。夫が離婚を考えるのも無理のないことでした。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)