EXILE AKIRA（44）が1月31日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。HIROとの出会いを語った。

AKIRAは「僕がまだ静岡でストリートダンサーをやってるころ、東京に営業に来たときにMAKIDAIさん、USAさんがよく仕事が終わったら新たな仲間探しみたいなことで、自分たちでライブハウスとかクラブに行ってたんですよ。その中で僕が偶然クラブに行った際に踊っているのを発見して声をかけてくださった」と明かした。

加藤浩次が「それはいくつのとき？」と聞くと、AKIRAは「僕が20歳の時ですね」と答えた。

加藤は「そのときHIROさんの存在は知ってましたよね？」と聞き、AKIRAは「知ってました」と回答。加藤は「じゃあUSAさん、MAKIDAIさんも知っていた？」と質問した。

AKIRAは「USAさんもMAKIDAIさんもEXILEから知ってましたし、ストリートダンサー時代も伝説のダンサーって言われてたので、HIROさんの次の世代でヤバい世代って知ってたんで」と2人も有名だったことを明かした。

AKIRAは「クラブの中で一番ファンだったと思うんですよ。で、その中で、USAさんが寄ってきて『Can you speak Japanese？』って言われて」と明かし、スタジオを笑わせた。加藤は「AKIRAくんどんな感じだったのその当時」とつっこんだ。

AKIRAは「当時スキンヘッドだったんですよ。スキンヘッドでダボダボに格好して。次の日に『先日はありがとうございました』って連絡したら『こんなスキンヘッドでヤバいヤツがお礼言ってきて、こんな良いヤツいるかよ』ってEXILEの楽屋の中で（話題になった）。それでHIROさんの耳に入って東京とかにも誘ってもらって。お付き合いが始まって」ときっかけを明かした。