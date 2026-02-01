「喬若改メ三代目笑福亭三喬」の襲名披露公演が1日、大阪・国立文楽劇場で開かれ、三代目笑福亭三喬（51）は「頑張って三喬の名前を継いでいこうと思いました」と決意を新たにした。

口上には桂福團治、桂南光、上方落語協会会長の笑福亭仁智、笑福亭鶴瓶、三喬の師匠・笑福亭松喬、柳家喬太郎、笑福亭遊喬、笑福亭喬介の8人が登壇。どの先輩噺家も「いつも笑顔で」と三喬を評した。

先代三喬を名乗った師匠の松喬は「横笛が三本の指に入る」「柔和で楽屋を明るくする」と持ち上げ、「ハイハイハイといいながら師匠の話を全然聞かん!

」と弟子について語り笑わせた。仁智は「大きな三喬の看板をもっと大きく」とエール。三喬は「世間知らずの私を、師匠に育てていただいた」と口上の場で涙するシーンも見られた。

三喬として初のネタは「初天神」。前日の高座でも演じて万全だったはずが、舞台へ登場の際のアクシデントもあったせいか納得いかないデキ。中学2年の息子から開口一番「噛んだな」と言われたそうだ。「きょうは35点。お客さんに申し訳ない限りです。日々の稽古不足。邪念が入ったり。頑張らなアカンと思いましたしばらくは反省の日々になります」と肩を落とした。

今後は関西を中心に襲名披露公演を各地で開催する。“らくだ”“あくびの稽古”“子はかすがい”など人情ネタを中心に全力を注ぐ構えだ。師匠からは「次の松喬に」とゆくゆくは八代目松喬の大名跡を継ぐことも決まっている。「後ろで演じる人が“こいつの後ろはやりにくいな”と思われるような落語家になりたい」と目標を掲げた。