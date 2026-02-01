サッカー解説者の松木安太郎氏（68）が1月31日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。ダジャレを連発し松岡昌宏（49）からツッコまれた。

松木氏は酒を運んできた店員の「お先にお酒です」というセリフに「『お酒』っていうぐらいですから『お先に』」と酒場でのロケにノリノリだった。

松岡は「その辺はジジイなんですね」とダジャレにつっこんだ。

松木氏は共演者が料理に乗った薬味を何か聞こうとしている中、「これしょうがですね。わからないなんて、しょうがないなぁ」と続けざまにダジャレを披露した。共演者はノリノリの松木氏に爆笑していた。

松木氏は七味をふりかけると「これ七味こぼすと知ってます？七味こぼすとゴミ（五味）がつくから十二味」と複雑なダジャレを披露。その場は静まりかえった。

松岡は「ちょっと静かにしててください」と行きすぎた松木氏にクギをさし、共演者を笑わせた。

博多大吉は「いつか漫才で使わせてもらいます」と反応し、松岡は「漫才で（大吉）先生が今の発言なさったら『おっ』って（拍手）なる」と笑った。