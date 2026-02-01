【ビリンゲン（独）＝福井浩介】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプは１月３１日、ドイツのビリンゲンで男子個人第１９戦（ＨＳ１４７メートル、Ｋ点１３０メートル）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表の二階堂蓮（日本ビール）が１４５メートル、１４７メートルを飛び、合計２４２・２点で２位に入った。

小林陵侑（チームＲＯＹ）は９位。ドメン・プレブツ（スロベニア）が今季１０勝目を挙げた。女子個人第２３戦では、五輪代表の丸山希（北野建設）が１３７メートル、１３１メートル５０の２１７・８点で３位。高梨沙羅（クラレ）は１２位で、アイリンマリア・クバンダル（ノルウェー）が今季初優勝した。

飛び終えて耳に手を当てるポーズを繰り返した二階堂に、会場を埋めた観客から「レン、ニカイドウ」コールが降り注いだ。五輪まで残り２試合で堂々の２位。２回の大ジャンプで本場のファンの心をわしづかみにした。

自信に満ちた表情で滑り出し、下からあおる向かい風に乗った。１回目に１４５メートルで３位につけ、２回目は同じゲートからヒルサイズの１４７メートルと飛距離を伸ばした。「いいジャンプと風がマッチした」。着地後、何度もほえるほど手応えがあった。

最終ジャンパーのプレブツが２回目に驚異の１５５メートルを飛び、２勝目はならず。ただ、二階堂は「異次元だとは思わない」と言った。「僕ももっといい条件で飛べればそれぐらい行く」。五輪の金メダル大本命に脱帽するのではなく、対抗心を燃やすところも２４歳の魅力だ。

今季第５戦で初めて立った表彰台はこれで６度目。積み重ねるごとに自信は増し、仕上がりも１００％になりつつある。五輪でプレブツに勝てる可能性を問われると、二階堂は即答した。「もちろんありますね」。日本ジャンプ界の新星は、実に頼もしい。（福井浩介）

丸山、１３度目の表彰台

丸山が今季１３度目の表彰台。前戦のＷ杯札幌大会では今季初めてトップ１０を逃したが、そこから「体も気持ちも一度リセットできた」といい、欧州に入って混合団体、個人戦で２日続けて３位と復調した。ビリンゲンは３年前、Ｗ杯個人戦で初めて表彰台に立った思い出の地。「またこうして立ててすごくうれしい」と充実の表情を見せた。