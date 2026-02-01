EXILE AKIRA（44）が1月31日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。TAKAHIROとのケンカを告白した。

AKIRAは東京・中目黒にある「ZASSO」という店を紹介した。

AKIRAは「僕の後にTAKAHIROが入った。だから同期っちゃ同期なんですよ。TAKAHIROと自分が当時すごいプレッシャーを背負いながら生活していたんでしょうね。ZASSO行ったときにTAKAHIROと僕とスタッフか誰かいたんですけど。全然仲悪くないんですけど、きっとお互い溜まってるものがあって、2人でケンカし始めたんですよ」とTAKAHIROとケンカしたことを告白した。

AKIRAは「（TAKAHIROより）先輩です。でもTAKAHIROも男っぽいので、さわやかな顔ですけど。九州男児みたいな。ZASSOの帰り際に殴り合いのケンカして。3階なんですけど、階段もゴロゴロってアクションなんじゃないかってぐらい取っ組み合いながら落ちていって」と壮絶さを語った。

AKIRAは「下で揉めてるときに2階が雀荘なんですけど、雀荘のおばあちゃんが出てきて、『アンタたちうるさい！いい加減にしなさい！』って言われて静まり返って。僕らも我返って、ハグして」とケンカがおさまったことを明かした。

サバンナ高橋茂雄は「よかった〜おばちゃんきて」と安心し、加藤浩次も「そのおばちゃんすげえな」とケンカを収めたおばあちゃんに反応した。

AKIRAは「今だから言えるんですけど、その4日後か5日後ぐらいが東京ドーム公演だった」と告白し、共演者を驚かせた。