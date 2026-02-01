「笑顔に元気をもらえる」犬好き必見！全国の宿の看板犬トップ3を紹介

愛くるしいわんこと戯れたいーー。犬好きにおすすめの宿泊施設を紹介します。

紹介するのは、全国の宿における看板犬の日本一を決定する「楽天トラベル 全国の宿 自慢の看板犬ランキング」のトップ3です。

旅行予約サービス「楽天トラベル」が2025年10月に、同ランキングの順位を発表。順位は、全国の宿泊施設から自慢の看板犬62匹がエントリーし、楽天会員による総投票数約2700票（投票は1人1回のみ、複数回答可）の投票結果により決定しました。

「へそ天」でお出迎えは可愛すぎる！

3位から紹介していきます。

3位「UmiOto ウミオト 女子旅・夫婦カップルに人気のゲストハウス」（沖縄県）

ウミオトの「チャチャ」は、真っ白でふわふわの毛並みとくるりと丸まった茶色い耳がチャームポイントの女の子です。

目を細めて笑っているような愛らしい表情で、訪れる宿泊客の心を優しく癒しています。少しシャイな性格ながら人が大好きで、しっぽを振って穏やかに宿泊客を迎える姿も人気です。

投票者からは「タイミングよく一緒にお散歩に行けた時に、なでて！と言わんばかりに座ってくれたのがとてもかわいかったです！」との声が上がっています。

2位「水上温泉 ペンション 朝ねぼう」（群馬県）

ゴールデンレトリバーの「シェリ」がランクインしました。昨年は同じ犬種の「トキト」がランクイン。残念ながらトキトは25年3月に永眠しました。

シェリは2024年11月生まれの女の子で、25年4月に同施設の看板犬としてデビューしました。宿泊客とロープで遊んだり、先輩犬とじゃれてまるでプロレスのように取っ組み合いをしながら元気に走りまわる姿を披露したり、明るく活発な様子が人気を集めています。

人懐っこい性格で、チャーミングな笑顔も宿泊客の心を癒しており、投票者からは、「笑顔に元気をもらえる」「ケージにお邪魔するなり『へそ天』（へそを上に向けてリラックスしたポーズ）で出迎えてくれたシェリ、とてもかわいかったです」といった声が寄せられています。

愛嬌たっぷりの「ぷりぷりウォーク」

1位「台ヶ森温泉山野川旅館 DogVillage台ヶ森」（宮城県）

1位に輝いた「てん」は、保護犬として迎えられた男の子です。活発な牧羊犬のルーツをもつコーギーでありながら、穏やかで落ち着いた性格が特徴です。

宿泊客への挨拶はちらりと目を向ける程度に済ませ、イベントスペースの真ん中で無邪気に寝そべるなど、控えめであっさりとした振る舞いから「本気で働かない看板犬」と呼ばれることもあります。

一方で、なでられると途端に愛らしい反応を示す天真爛漫な一面もあり、そのギャップが宿泊客の心を掴んでいます。

投票者からは、「働かないようで、実はちゃんとおもてなししてくれる」「初対面なのに抱っこさせてくれる優しく包容力のあるワンちゃんです」との声が寄せられています。

同施設を訪れると、「てん」を含む5匹のコーギーによる看板犬ユニット「おちりーず」が出迎えてくれます。お尻を振りながら歩く愛嬌たっぷりの「ぷりぷりウォーク」が宿泊客の心を癒します。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）