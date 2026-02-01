豪華6種肉刺し盛りが半額！「もつ焼き じんべえ」川崎店＆新横浜店でSNSフォロワー限定企画を開催中《28日まで》

Mostfunが運営するもつ焼き居酒屋「もつ焼き じんべえ」は、2026年2月1日から28日までの期間、「じんべえ盛り」半額キャンペーンを開催します。

公式Instagramのフォローと投稿の「いいね」で参加可能

「もつ焼き じんべえ」の川崎店と新横浜店の2店舗で、公式Instagramフォロワーを対象に、名物メニュー「じんべえ盛り」を半額で販売するキャンペーンを実施します。

「じんべえ盛り」は、新鮮な"もつ"を使った肉刺し盛り合わせです。

牛ハツ、豚レバー、豚タン、小袋、豚かしらなど、厳選したもつを1つ1つ丁寧に下処理。冷凍処理を行っていない生のもつを低温調理で仕上げることで、レバーのとろける口どけやタンのコリッとした食感など、素材の旨みを引き出しています。

また、「生馬刺しユッケ」は、国産で一度も冷凍していない新鮮な赤身馬肉を使用。特製ダレを絡めて味わえます。

そんな「じんべえ盛り」が、通常2590円のところ半額の1295円でお得に楽しめます。

公式Instagramのフォローと対象投稿への「いいね」を行い、注文時に画面を提示するだけで参加可能。事前予約も不要です。

他の割引やクーポン、サービスとの併用は不可。1グループにつき1皿までの販売です。仕入れ状況によって内容が変更になる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部