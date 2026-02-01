2月8日に衆議院選挙の投開票が行われます。選挙で浮かび上がる社会の課題を、新潟の現場から見つめます。



今回のテーマは「生成AI×選挙」。文章や画像などを新たに生み出す人工知能「生成AI」。県内でも活用する動きが広がる一方、フェイク動画の拡散が懸念されています。その活用法と危険性を取材しました。

◆膨大な資料が課題

新潟市東区で障害福祉サービスを手がける事業所「CUROCO（クロコ）」です。ここでは福祉業界が長年抱えてきたある課題に向き合っています。





◆生成AIが支援計画の作成を手助け

【CUROCO代表理事 清水聡さん】「1つの部署だけで（資料が）これくらい。今3つ（部署が）ある中でコントロールするのが大変」見せていただいたのは膨大な資料。福祉の現場では、利用者一人一人に寄り添った支援が求められる一方で、国から定められた多くの書類を作成しなければなりません。

特に時間がかかるというのが利用者の課題や目標をまとめた「個別支援計画書」。その作成をいま手助けしているのが……



Ｑ.これは（生成AIの）ChatGPTですか？

【CUROCO代表理事 清水聡さん】

「そうです」



Ｑ.もともと1日かかっていた？



【CUROCO代表理事 清水聡さん】

「（1日かかっていた）ものが半日になってもっと短くなっていくのかな」



生成AI「ChatGPT」が日々の記録をもとに課題などのアイデア出しをサポートしているのです。



一から文章を作成する手間を省きその分の時間を利用者と向き合う時間にあてています。



【CUROCO代表理事 清水聡さん】

「『怖い』『思ったように使えない』という先入観があって今までタッチしてこなかったが、（生成AIの）研修を受けたことで、使い方を学んでアシストしてくれる。相棒みたいな感じ」



文章や画像などを新たに生み出す人工知能「生成AI」。様々な分野で活用される一方、懸念も広がっています。

◆フェイク動画

岸田元総理が、ニュース番組で話しているかのような映像。



生成AIによって作成したとみられるニセの動画……いわゆるフェイク動画です。



カメラに向かって話す声が加工され卑猥な言葉を発しているように見せかけています。

このフェイク動画が配信されると3日間で230万回以上再生されました。



さらに1月、立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」をめぐっても……



偽ロゴのＸ投稿されたのは「中革連」と書かれた中国の国旗に似たロゴ。ニセのロゴが作成されたとみられます。



私たちの判断を揺るがしかねないフェイク動画やフェイク画像。衆議院選挙への影響も懸念されています。

◆人間では区別がつかないレベルに!?

AIの総合研究所「NABLAS」の鈴木都生さんです。去年の参議院選挙でもフェイク動画が出回っていたと話します。



【NABLAS・鈴木都生さん】

「声も動画も画像も、人間の目や耳では区別がつかないレベルになってきているので、知識がアップデートできていないと、ここまでのクオリティのものはリアルだろうとつい思ってしまう。誘惑が働いて色々なことをされやすいのでかなり今回（の衆院選）も多く出るのではないかと思います」



選挙は、いまやフェイクと隣り合わせ。私たちは生成AIとどう向き合えばいいのでしょうか。

◆大学で生成AI学ぶ学生たち

新発田市にある敬和学園大学。こちらでは大学生が、生成AIについて学んでいます。



【男子学生（大学4年生）】

「パッと見たときに現実か否かを区別するのは、ある程度見慣れている人ではないと厳しいのかな」



【女子学生（大学4年生）】

「最近芸能人と近くで写真を撮っているような画像も作れちゃうからロゴを消したら熱愛と思われるくらいリアル」



指導するのは一戸信哉教授です。自らも生成AIを使った動画を制作しています。

◆記者が実際に生成AIで動画を作成してみると

そこで記者も一戸教授に教わりながら動画を作ってみることに。



テーマは「クマ」です。去年、全国で拡散されたクマのフェイク動画。生成AIソフト「Sora2」を使ってみると。



短い文章を打ち込みわずか2分。



雪を踏みしめ激しく吠えるクマ。2行の文章であっという間に動画が完成しました。



さらにこんな動画も……偽の番組です。



＜音声＞

「ここからはクマの出没についてお伝えします」



文字が不自然な箇所はありますが偽のニュース番組が数分でできあがりました。

◆”アテンションエコノミー”

【敬和学園大学 人文学部国際文化学科 一戸信哉教授】

「精度が上がってきて実在の人物がやっていないことを動画にできるし、こうやってクマの動画もできるし、結局それを支えているのは『アテンションエコノミー』、つまりみんなの注目を浴びて再生数が増えればOKみたいな」

◆フェイクかどうか判別するには

「NABLAS」は動画がフェイクかどうか判別できるシステムを開発しています。



先ほど作ったクマの動画を判定してもらいました。結果は……



【NABLAS・鈴木都生さん】

「総合の判定結果として『フェイクの可能性が高い』と出ている。吠えている動き方とか最初の雪と手の動きなどを不自然とみている」



解析結果影の動きや背景の歪みなどからフェイクの痕跡を探し出しました。



こうしたフェイク動画がなぜ投稿されるのか。鈴木さんは次のように指摘します。



【NABLAS・鈴木都生さん】

「SNSで拡散されることでインプレッション数が稼げるとフォロワーが増えたり、インプレッションがお金に替えられたりするSNSもあって、『拡散されるなら面白いものを出しちゃおう』と、どんどん増える」



悪質なフェイク動画だとしても拡散されれば収益につながる……そんなSNSの構造がフェイクが増え続ける要因になっているというのです。



【NABLAS・鈴木都生さん】

「パッと見ただけで衝撃的なことが起こっているように見えたとしてもそれだけで一度信じずに重要な情報であれば必ず公的な所から別の発信があったり確かめる先があると思うので、立ち止まって検索したうえで信じるか信じないかを判断することが大事」



使い方次第で「希望」にも「脅威」にも変わる生成AI。

選挙戦が展開される中で何が正しい情報か冷静に見極める必要がありそうです。