Blu-ray『超クウガ展 補完』発売 オダギリジョーが担当した全音声ガイドを収録
『仮面ライダークウガ』放送開始25年を記念して、2025年6月の東京会場を皮切りに、福岡・名古屋・大阪の全国4都市で1年をかけて全国巡回開催された『超クウガ展』。この展覧会の模様をあますところなく完全収録したBlu-rayを、3月25日に東映ビデオオンラインショップで販売することが決定した。
【写真】仮面ライダークウガと再会したオダギリジョー サインも記入
補完1は『超クウガ展』会場映像と音声のアーカイブ。東京会場の映像をベースに東京、福岡、名古屋、大阪の4会場で流れた全音声ガイドを収録。ナビゲーターはオダギリジョーで、対談ゲストは高寺成紀（ROOM2、※高＝はしご高）、荒川稔久（ROOM4）、鈴村展弘（ROOM7）となる。
補完2は、キャスト＆スタッフプレミア内覧会コメント映像。出演は、オダギリジョー、葛山信吾、千崎若菜、水島かおり、竹島由夏、松山鷹志、井上高志、七森美江、野上彰、森雅晴、木戸美歩、藤王みつる、浦井健治、富永研司、福沢博文、白井雅士、蜂須賀昭二、成田匠、成田亮、石田秀範、渡辺勝也、斗沢秀、木村光之、阿部卓也、野中剛、青木哲也、藤林聖子となる。
補完は、「継承」ドキュメント・オブ・超クウガ展。当時の作り手が再び集い、作品の裏側をつまびらかにした『超クウガ展』。25年前、どんな思いを持って作品に向き合い、25年後の催事開催に当たって何を考えたのか。過去と現在、未来への証言と願いを貴重なメイキング写真などをまじえて紹介する。出演は、高寺成紀、荒川稔久、大石真司、鈴村展弘ほか。監督は古波津陽となる。
