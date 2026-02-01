原嘉孝、『ネプリーグ』初参戦も大西流星から心配される「マジで激ヤバかもしれないです」
なにわ男子の大西流星、timeleszの原嘉孝が、2月2日放送のフジテレビ系『ネプリーグSP』（後7：00）に出演する。土ドラ『横浜ネイバーズ』チームとしてミュージカル『どろんぱ』チーム、ドラマ『にこたま』チームの俳優陣と対決する。堀内健（ネプチューン）に加え、大西、原、平祐奈、紺野彩夏が顔をそろえる。原と紺野は番組初出演となる。
一方、『どろんぱ』チームは原田泰造（ネプチューン）に加え、小池徹平、生駒里奈、真琴つばさ、木内健人が集結。ドラマ『にこたま』チームは、名倉潤（ネプチューン）と林修に加え、瀬戸康史、筒井真理子、高橋克実が参加する。
今回挑戦するステージは、1stステージ「スワイプリーグ」、2ndステージ「私はロボットではありませんクルーズ」、3rdステージ「キャスティングミュージアム」、4thステージ「ハイパーボンバー」の全4ステージ。
『どろんぱ』チームの小池は、約15年ぶりの『ネプリーグ』参戦となり、「進化を見せます！」と気合十分。元宝塚月組トップスターの真琴は「この2〜3ヶ月分の『ネプリーグ』を勉強してきた」と語り、準備万端。一方、『ネプリーグ』初登場となる木内は、バラエティー番組自体が初挑戦。「自信は全くないんですけど、timeleszの原くんには絶対に負けたくない！」と、かつてミュージカルで共演し親交を深めた原に対して、ライバル心をむき出しにする。原は「余裕ですよ」と豪語しつつ、「ケンティー（木内）さん、初バラエティーでめちゃめちゃ緊張してました」と収録前の様子を暴露し、スタジオは笑いに包まれる。
続いて、『にこたま』チームの瀬戸は、筒井、高橋という先輩俳優を前に「（チームのメンバーを）めちゃくちゃ信頼してます」とリラックスした表情。初登場の筒井も「頑張ります！」と笑顔で応じ、チームの結束力に期待が高まる。敵チームの小池も「大人の雰囲気があって落ち着きもあるので、いいところまでいきそうな気がしますね」と分析。すると原田が「ただ（1stステージのスワイプが）遅そうだよね」と鋭いツッコミを入れ、再び笑いが起こる。
また、土ドラ『横浜ネイバーズ』チームの大西は、「チームワークでは負けてないと思います。ただ、ひとつ心配なのが…原くんがさっき、（敵チームに出題された）洋服問題の画像を見て、“全部同じに見える”って言い出して。マジで激ヤバかもしれないです」と不安を吐露。原は「服（問題）じゃなければ大丈夫。timeleszとしてデビューするまでは、タンクトップ、サンダル、短パンで出歩いてたから」と、苦しい（？）弁解をする場面も。
そんな『横浜ネイバーズ』チームに最初に出題されたのは、ドラマにもゆかりのある中華料理に関する問題。一同は「おお〜！」「やったー！」と大盛り上がりで、大西も「中華大好き〜！」と無邪気なリアクションを見せる。満面の笑みでスタートを切った土ドラ『横浜ネイバーズ』チームは、この勢いのまま好成績を残すことができるのか。
3rdステージ「キャスティングミュージアム」では、「もしも、あなたが日本の有名人をキャスティングするなら誰？」をテーマに、有名作品などに登場する役柄を誰が演じるのがいいのか予想する。20代から40代の男女300人に聞いたアンケートで、10位以内にランクインすればポイントを獲得できる。
最初に挑戦するのは、小池＆原田、瀬戸＆高橋、大西＆原の各チーム2人ずつ。「もしも実写版『スラムダンク』で桜木花道役をキャスティングするなら誰？」という問題に対し、大西と原はまさかの同回答。大西は「役によって体形管理や役作りをすごいされているイメージがある」と理由を語り、原も「熱さがすごくある方」と共感し、2人そろって「鈴木亮平」をキャスティングする。ダブル正解となれば高得点獲得のチャンスだが、その結果はいかに。
