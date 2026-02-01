【あすから】チョン・ソミン、“バツイチ”の偽装ママとして奮闘 韓国ドラマ『結婚はしていませんがバツイチです』テレビ初放送
俳優のチョン・ソミンが主演する韓国ドラマ『結婚はしていませんがバツイチです』（全12話）が、2月2日より韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）でテレビ初放送される。（毎週月曜 後8：00〜10：30 ※2話連続）
【動画】韓国ドラマ『結婚はしていませんがバツイチです』予告
同作は韓国のニュータウンを舞台に、結婚式前に発覚した相手の浮気から式も挙げないまま“バツイチ”となり、さらには妹の子どもの偽装ママをするという最悪の事態に陥った主人公・ソンイの奮闘を描く。
ソンイとのロマンスを感じさせる男性陣は、ツンデレ離婚弁護士をチェ・ダニエルが、イケメンカフェ社長を『ブラックペアン シーズン2』のキム・ムジュンが演じている。
■あらすじ
ローンを抱え結婚式も挙げられないままバツイチとなったソンイ（チョン・ソミン）。失意のどん底にいたある日、ニューヨークで暮らす妹とその息子のジェイが転がり込んでくる。妹に頼まれジェイを英語の幼稚園に連れていくと、“ジェイのママ”とうわさされるようになり…。
■キャスト
チョン・ソミン、コン・ミンジョン、チャン・ヒリョン、チェ・ダニエル、キム・ムジュン ほか
【動画】韓国ドラマ『結婚はしていませんがバツイチです』予告
同作は韓国のニュータウンを舞台に、結婚式前に発覚した相手の浮気から式も挙げないまま“バツイチ”となり、さらには妹の子どもの偽装ママをするという最悪の事態に陥った主人公・ソンイの奮闘を描く。
■あらすじ
ローンを抱え結婚式も挙げられないままバツイチとなったソンイ（チョン・ソミン）。失意のどん底にいたある日、ニューヨークで暮らす妹とその息子のジェイが転がり込んでくる。妹に頼まれジェイを英語の幼稚園に連れていくと、“ジェイのママ”とうわさされるようになり…。
■キャスト
チョン・ソミン、コン・ミンジョン、チャン・ヒリョン、チェ・ダニエル、キム・ムジュン ほか