女子バドミントン元日本代表の今別府香里さん（39）が1日、自身のインスタグラムを更新。8日に第1子となる女児を出産したことを発表した。

今別府さんは「2026.1．8 第一子となる女の子を出産しました おかげさまで、母子ともに毎日元気に過ごしています」とし、赤ちゃんの足の写真を投稿。

「1/7の夜間に破水し病院へ 陣痛でお腹が張るたびに赤ちゃんの心拍が低下し、このままでは赤ちゃんに負担がかかるとのことで、緊急帝王切開での出産となりました」と緊迫の出産を振り返った。

「手術開始から間もなく、元気な産声を聞いた瞬間、安堵と感動に変わり、自然と涙がポロポロ」とし「無事に元気に産まれてきてくれたことに、ただただ感謝の気持ちでいっぱいです」と感激。

最後に「もどかしい気持ちになることもありますが、少しずつ自分のペースで回復していけたらと思います」とした上で「今後ともどうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。

今別府さんは全日本総合バドミントン選手権大会で07年、12年と2度の優勝経験を持つ。日本代表ナショナルチームに選出され、国際大会においても多数優勝した。18年に現役引退を表明。24年のパリ五輪では日本代表女子シングルス担当コーチを務めた。