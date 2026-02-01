埼玉県熊谷市内にある飲食店「三代目鳥メロ」で食事をした男女22人が発熱や嘔吐などの症状を訴え、埼玉県は調査の結果、ノロウイルスによる集団食中毒と断定し、この飲食店に、1日から2月3日まで3日間の営業停止処分を下しました。

埼玉県によりますと、食中毒があったのは「三代目鳥メロ」熊谷北口駅前店です。

先月26日に、熊谷市内の医療機関から市の保健所に「下痢や腹痛、発熱を訴える患者を診察した。市内の飲食店を22名で利用し、 複数名が食中毒の症状」などと通報がありました。

熊谷市が調査したところ、先月23日と24日に、この店で食事をした3つのグループ31人のうち、20代から80代の男女22人に食中毒の症状がみられ、このうちの男女18人、さらに従業員の1人からもノロウイルスが検出されたということです。

市は、集団食中毒と断定し、この飲食店に、施設の消毒や再発防止を指示した上、1日から3日間の営業停止処分としました。

埼玉県は、「食中毒は秋から冬にかけて多発する傾向にありますが、最近は通年での発生が確認されている」として、調理の前や食事の前、トイレの後に手洗いの徹底を、と呼びかけています。