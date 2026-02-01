昨年秋場所限りで現役を引退した大相撲の元幕内・水戸龍のバーサンスレン・トゥルボルド氏（31）の断髪式が1日、東京・両国国技館で行われ、若松親方（元前頭・朝乃若）や関脇・霧島（29＝音羽山部屋）ら約280人が出席した。

師匠の錦戸親方（元関脇・水戸泉）の止めばさみで大銀杏（おおいちょう）に別れを告げ、「変な感じ。髪が短くて、ちょっと軽く感じる。切られている途中は何回かウルッときた。そこを抑えた」と話した。

トゥルボルド氏はモンゴル出身で照ノ富士（現伊勢ケ浜親方）、逸ノ城と同じ飛行機で来日し鳥取城北高に相撲留学。日大に進み、16年に外国出身で初の学生横綱に輝いた。錦戸部屋に入門し、17年夏場所に幕下15枚目格付け出しで初土俵。200キロ近い巨体を生かした右四つを武器に活躍した。幕内在位5場所で、最高位は東前頭13枚目。十両在位は40場所に及んだ。

19年に結婚し、3人の娘がいることも公表。今後は東京を拠点にビジネスの道に進む。「こんなにも集まってくださって、第二の人生は相撲じゃないけど、踏ん張っていかないと」。相撲との関わりについては「たまに教えられるところに行ったりしたい。相撲を教えるのが好きなので」と力を込めた。