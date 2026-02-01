そのデニムの穿き方、古いかも！【GU】大人がシャレる♡「冬 → 春コーデ」

カジュアルコーデの相棒として活躍してくれるデニムパンツ。コーデの鮮度を上げるにはどう着こなせばいい？ そんな大人女性に【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんによる、冬から春向けのおしゃれコーデを紹介。小物でアクセントをつけたり、柄カーディガンで爽やかに仕上げたり、マンネリ打破できそうなスタイルをピックアップしました。人と差がつく着こなしを楽しんで。

トレンドアイテムを投入してコーデの鮮度アップ

【GU】「デニムタックトラウザー」\1,290（税込・セール価格）

黒のタートルネックセーターとワイドストレートのデニムパンツの、スタイリッシュなコーデ。シンプルな組み合わせには、スカーフをプラスワンして大人上品に。エレガントなペイズリー柄が、顔まわりを華やかに演出してくれそうです。スカーフは2026年春夏トレンドとしても注目のアイテム。ぜひ積極的に取り入れてみて。

爽やかなボーダー柄のカーディガンで春を先取り

落ち着いたネイビーで、上品見えが狙えるデニムパンツ。ツイード調のカーディガンを合わせれば、きれいめな印象に。春の訪れを感じさせる爽やかなボーダー柄も、垢抜けに一役買ってくれそうです。つい無難なインナーを選びがちですが、垢抜けを狙うなら赤のTシャツをアクセントにすると、華やかさもプラスされます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M