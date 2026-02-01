丸亀国際ハーフマラソン

丸亀国際ハーフマラソンは1日、日本学生ハーフマラソンとの併催として香川県立丸亀競技場付属ハーフマラソンコースで行われ、リチャード・エティーリ（東京国際大3年）が59分7秒で優勝。大会新記録と日本学生新記録で賞金400万円を獲得した。

エティーリはスタート直後から先頭集団につけ、12キロ過ぎにはイマニエル・マル（ケニア）と2人が抜け出す。その後、15キロ付近から独走。後続との差を広げて、1位でゴールテープを切った。日本人トップは4位の荻久保寛也（ひらまつ病院）で1時間0分22秒だった。

大会新記録（300万円）、日本学生新記録（100万円）を叩き出し、賞金400万円をGET。SNSでは反響が広がり「おおぉ！エティーリ選手、400万円GET！」「ひとりで400万円」「400万円稼げるのか。夢あるな」との声が寄せられていた。

2年ぶり2度目の優勝を飾ったエティーリは、今年1月に行われた第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）では、往路の2区で区間7位だった。



（THE ANSWER編集部）