お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、骨折したことが「ある」か「ない」かどちらかを調査した。

骨折したことある？ イメージ（※生成AIで作成）

スタッフに厄除けとして盛り塩・甘酒・イワシを用意されていたのは、最近ケガをしたばかりだという、とんず。階段を踏みはずしてこけたそうで、足を引きずったまま駅まで歩いたのだとか。





とんずとしては「うっかりこけただけ」だそうで、厄除けを盛られることには納得していない様子をみせた。

大人になってから大きなケガをしとことがないという花妃は、骨折もしたことが「ない」と回答。

これまでにしたケガのなかで最もひどかったのが、カポエイラを習っていた子どものころにした、「人の足が目に完全に当たって、顔が顔じゃなくなった」経験であることを明かした。

さらに、「服とかのアイロンを足に“ぐーん”とやって、激やけどしたことがあるそうで、当日のやけど痕はいまも残っているという。

アイロンでやけどという、骨折よりも痛そうなケガエピソードに、とんずからは「骨折とかと比べられへんからやめて。痛そう」と文句を言われていた。

アンケート結果では、71票の回答があり、骨折したことが「ある派」が46パーセント、「ない派」が54パーセントで、わずかな差で「ない派」が多い結果となった。

アンケート結果（番組公式Xより）

ある派からは、「子どものころにはしゃぎすぎた」「学生のころのスポーツで骨折した」というエピソードが寄せられた。



「骨折経験あります！ 小4の夏休み､買ってもらったばかりのマウンテンバイクを自宅敷地内で走行中､草むらに突っ込んで派手に転倒しました｡結果､左腕の骨折でした」



「中学生のころ、バスケ部の練習がハードすぎて左足を疲労骨折しました。入院などはなく、自然と治癒しました」



「小学生のときに、校庭でわーって走ったらコケて骨折しました」

一方のない派からは、以下のようなメッセージが寄せられた。

「骨折はないですけど、小学校の階段を降りるときこけてしまって足を打撲したことならあります」



「骨折はないのですが、よく足の小指をぶつけるので、気をつけます」

「高校時代に、テニスラケットでボールを打つ勢いで指を打っちゃったのに打撲だったことならある。指は真っ青だった」

とんずは、「（骨折をしたことがある人が）思っていたより少ないね。みんな骨が強いのかな」と、結果を意外に思った様子。ただ、骨折まではいかなかったがケガをしたという人は多く、ケガの度合いは違えど子ども時代にケガはつきものなのかもしれない。

はるかぜに告ぐ とんず（左）、花妃（右）

※ラジオ関西『Clip火曜日』より